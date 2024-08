I manifestanti ambientalisti ostruiscono il punto di accesso ad Amsterdam per le navi da transito.

Attivisti per l'ambiente di Extinction Rebellion hanno causato un disordine domenica mattina, impedendo a una nave da crociera di entrare nel porto di Amsterdam. Si sono attaccati a due chiuse portuali a Ijmuiden, un punto di ingresso cruciale per il traffico marittimo del Mare del Nord verso Amsterdam. Di conseguenza, la "Serenade of the Seas", una nave in grado di ospitare mille cabine per passeggeri, non è stata in grado di accedere al porto. Inoltre, una petroliera è stata fermata.

"Il petrolio è letale, fermate le navi da crociera" era scritto su una delle chiuse, come catturato in una diretta streaming da Extinction Rebellion. L'organizzazione ha rivendicato che altre due navi da crociera sono state fermate domenica. Tuttavia, il portavoce del porto ha smentito questo, confermando che entrambe le navi sono riuscite a raggiungere la loro destinazione.

Questo incidente segna il secondo disordine nella zona del porto di Amsterdam in un breve periodo di tempo. Il 10 agosto, circa 2000 passeggeri a bordo di una nave da crociera che era stata bloccata sono stati trasportati all'aeroporto di Schiphol utilizzando autobus e treni, come riportato dal broadcaster olandese NOS.**

Dal 2022, gli attivisti per il clima di Extinction Rebellion hanno ricorso spesso a blocchi. Una delle loro recenti attività includeva il fermo del traffico sull'importante autostrada A12 dell'Aia.**

Secondo uno studio dell'organizzazione non-profit Transport and Environment, le navi da crociera hanno rilasciato oltre otto milioni di tonnellate di CO2 nelle acque europee nel 2022. Questo è equivalente a 50.000 viaggi di andata e ritorno tra Parigi e New York in aereo. D'altra parte, secondo l'Agenzia tedesca per l'ambiente, il viaggio aereo è il mezzo di trasporto più dannoso per l'ambiente.**

Il portavoce del porto ha espresso preoccupazione per l'impatto di questi disordini sul trasporto di beni e servizi, evidenziando l'importanza di mantenere l'accesso alla strada libero per il carico essenziale. Despite the halt of the "Serenade of the Seas", some cruise lines managed to bypass the disruption and access the port via alternative routes.

Leggi anche: