I maiali sono più frequenti nei fiumi Weser ed Elba.

In primavera del 2024, si è verificata un'ondata insolita di focene nel fiume Elba e Weser. Secondo una dichiarazione dell'Istituto Federale di Idrologia di Koblenz, aprile è stato un mese storico per entrambi i fiumi, con almeno cinque o dieci volte più avvistamenti di focene del solito. Tipicamente, le focene del porto risiedono nel Mare del Nord e nel Mare dei Wadden, con una popolazione più piccola che abita nel Mar Baltico. Annualmente, questi animali si spostano nell'Elba, nell'Ems e nel Weser per cacciare la loro principale fonte di cibo, la sardina.

Per la prima volta nella storia, i suoni delle focene del porto sono stati registrati oltre l'Emmsperrwerk a Terborg. Questa scoperta suggerisce che queste focene non solo navigano in su attraverso la diga, ma prosperano anche nel fiume Ems.

Thomas Taupp di Tieroekologie, una divisione dell'Istituto Federale di Idrologia, ammette che non c'è una risposta chiara sul perché così tante focene del porto siano state avvistate ad aprile. "In sostanza, le focene del porto si fanno sentire se c'è una buona fonte di cibo, data la loro notevole consumazione di energia e il frequente bisogno di cibo", ha spiegato. "Quindi, è probabile che le condizioni nei fiumi abbiano contribuito all'aumento della popolazione di focene".

Il fiume Elba, dove è stata scoperta l'ondata insolita di focene del porto, potrebbe offrire condizioni adatte a questi animali, contribuendo così al loro aumento di popolazione. Interessantemente, le focene sono state udite emettere suoni oltre l'Emmsperrwerk a Terborg, indicando la loro presenza e il loro prosperare anche nel fiume Ems.

Leggi anche: