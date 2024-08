- I maiali sentono la stagione della griglia.

Produttori di maiali stanno sentendo l'attuale domanda fiacca per la carne nel loro portafoglio: gli stabilimenti di macellazione hanno ridotto i prezzi per i produttori nelle ultime due settimane. La deludente attività sul mercato della carne è stata citata come il motivo, ha detto Klaus Kessing, esperto di mercato dell'Associazione dei Produttori di Maiali Tedesca (ISN) con sede a Bassa Sassonia, Damme.

Il taglio dei prezzi è stato in media di circa due euro per maiale o due centesimi per chilogrammo, ha spiegato Kessing. Soprattutto il settore del barbecue aveva deluso le aspettative. "Ci aspettavamo di più, soprattutto all'inizio dell'estate", ha detto. although demand has since picked up, the season has not been particularly good: "That's due to the rainy summer."

La riduzione della domanda durante i mesi estivi è essenzialmente un effetto stagionale previsto, ha spiegato Kessing. Il periodo delle vacanze estive è generalmente un momento in cui si vende relativamente poca carne, a causa di molti clienti fuori dal paese. Tuttavia, il calo dei prezzi dei produttori di solito arriva più tardi, in tarda estate o in autunno.

I produttori di maiali sono relativamente ben posizionati quest'anno, ha detto Kessing. "I prezzi erano ben sopra i due euro per chilogrammo di peso di macellazione fino a poco tempo fa, e i costi del mangime sono diminuiti notevolmente." Anche se la situazione è peggiorata un po 'da allora, è molto migliore rispetto al 2021 e al 2022, quando c'era non solo la pandemia di COVID-19 ma anche gli scoppi di Febbre Suina Africana.

Si riflette nel fatto che il numero di maiali si è stabilizzato: l'ultima censimento del bestiame ha mostrato lo stesso numero di maiali dell'anno precedente. "È un buon segno che le cose stanno migliorando un po '", ha detto Kessing.

Fino al 3 maggio, l'Ufficio Statistico Federale ha riportato che il numero di maiali detenuti era di 20,9 milioni, praticamente invariato rispetto allo stesso giorno dell'anno precedente (-1.200 animali). Tuttavia, il numero di operazioni è diminuito significativamente nello stesso periodo: con 15.700 operazioni di detenzione di maiali, ce n'erano il 3,4% in meno rispetto all'anno precedente.

Le preoccupazioni per la Febbre Suina Africana

C'è stato un lieve aumento dei numeri di macellazione per i maiali - 21,9 milioni di animali nel primo semestre dell'anno rappresenta un aumento del 0,4%, il primo dagli otto anni. Tuttavia, Kessing non crede che ci sarà un aumento significativo delle scorte e dei macellazioni.

Leggi anche: