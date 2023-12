I luoghi che non potrete visitare nel 2024

Tuttavia, il mondo è cambiato molto dall'inizio della pandemia. Molte aziende hanno chiuso perché le persone sono passate a lavorare da remoto e non tutte le attrazioni turistiche sono sopravvissute indenni al periodo.

Che si tratti di chiusure permanenti o temporanee, ecco un elenco di luoghi che non potrete visitare nel 2024.

Centro Pompidou, Parigi

Sebbene il museo parigino, dall'interno all'esterno, abbia ancora un aspetto sorprendentemente moderno, il Centre Pompidou è in realtà nel suo sesto decennio di vita. Dopo le Olimpiadi estive che si terranno quest'estate nella capitale francese, il Pompidou si prenderà una pausa per sottoporsi a un programma di modernizzazione da 260 milioni di euro (282 milioni di dollari).

"Nostra Signora dei Tubi" resterà chiusa fino al 2030. Nel frattempo, il museo gemello del Pompidou a Bruxelles è in fase di realizzazione, con una data di apertura prevista per il 2025.

Piano B: il problema più grande per gli amanti dell'arte a Parigi è quello di restringere le opzioni. Anche il Palais de Tokyo vanta una straordinaria collezione di arte moderna, mentre il Musee de Quai Branly, inaugurato nel 2006, offre un assortimento di arte e manufatti provenienti da tutto il mondo.

Splash Mountain, Orlando, Florida e Anaheim, California

Una delle attrazioni più conosciute della Disney ha fatto la sua ultima corsa nel 2023: Splash Mountain. La giostra era originariamente ispirata al film "Song of the South", che è stato a lungo criticato per quella che la NAACP ha definito "un'immagine pericolosamente glorificata della schiavitù".

Entrambe le Splash Mountains di Disneyland in California e Disney World in Florida riapriranno in forma modificata come Tiana's Bayou Adventure, ispirata al film "La principessa e il ranocchio".

Piano B: la riapertura dell'Asia è il momento ideale per i super appassionati di Disney per visitare i parchi dell'azienda in Giappone e Cina. Il parco più piccolo, Disneyland Hong Kong, presenterà il primo Mondo di Frozen nell'autunno del 2023.

Noma, Copenaghen

Il miglior ristorante del mondo sta ufficialmente appendendo la corona al chiodo.

IlNoma, il ristorante di Copenaghen che ha reso popolare la nuova cucina nordica, servirà i suoi ultimi clienti nel 2024. Tuttavia, non scomparirà del tutto.

Nel 2025, il Noma riaprirà come "una cucina di prova pionieristica dedicata al lavoro di innovazione alimentare e allo sviluppo di nuovi sapori", secondo una dichiarazione sul suo sito web.

Piano B: l'attuale miglior ristorante del mondo è il Central, nella città di Lima, meta dei buongustai. Anche se non riuscite ad accaparrarvi un tavolo, nella capitale peruviana ci sono molti posti eccellenti che presentano quinoa, patate, erbe, pesce, peperoncino e altri ingredienti locali.

Il fantasma dell'opera, New York

Dopo 35 anni e quasi 14.000 rappresentazioni, l'iconico musical "Phantom of the Opera" farà il suo ultimo giro sul palcoscenico di New York nel 2023.

Si è ritirato con l'onore di essere lo spettacolo più longevo di Broadway, battendo altri musical popolari come "Cats", "Les Miserables" e "A Chorus Line".

Piano B: anche se Phantom è scomparso nella notte, Broadway è ancora divertente come sempre per gli spettatori. Al giorno d'oggi, però, è più facile accaparrarsi i biglietti per "Spamalot" o "Kimberly Akimbo" sull'app TodayTix piuttosto che aspettare nella famosa coda TKTS. Una volta prenotati i posti a sedere, recatevi presto a Times Square per visitare i luoghi sorprendentemente interessanti che anche gli abitanti più snob di New York amano visitare.

Pergamonmuseo, Berlino

Sede della famosissima Porta di Ishtar, il Pergamonmuseum fa parte del complesso dell'Isola dei Musei di Berlino, patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Il museo resterà chiuso fino al 2027 nell'ambito di un ambizioso progetto di riqualificazione che prevede la creazione di una nuova zona pedonale centrale, l'ampliamento delle sale espositive e altro ancora.

Piano B: i viaggiatori che vogliono avere un assaggio del Pergamonmuseum possono visitare il vicino Das Panorama, dove alcuni pezzi del museo saranno esposti durante i lavori di ristrutturazione. Sono aperte anche altre attrazioni dell'Isola dei Musei, tra cui il Neues Museum (che vanta una ricca collezione di arte e manufatti egizi).

Roccia della proboscide dell'elefante, Taiwan

Questo popolare luogo fotografico di Taiwan - che in effetti assomigliava alla proboscide di un elefante - è crollato in mare il 15 dicembre 2023.

Il sito, situato sulla costa nord-orientale dell'isola, era da tempo a rischio a causa dell'erosione e dal 2010 era bloccato dall'accesso al pubblico.

Piano B: i viaggiatori desiderosi di sperimentare la bellezza di Taiwan hanno molte opzioni. Il Cuifeng Lake Circular Trail, il primo "sentiero tranquillo" certificato al mondo, ha fatto il suo debutto lo scorso anno. E se preferite guidare, la Southern Cross-Island Highway attraversa alcune delle campagne più belle di Taiwan.

Park Hyatt, Tokyo

Ampiamente considerato il primo hotel di lusso in stile occidentale nella capitale del Giappone quando fu inaugurato nel 1994, il Park Hyatt ha avuto una vita glamour.

Ma per il suo 30° compleanno, l'hotel chiuderà nel maggio 2024 per procedere a quello che Hyatt definisce un "rinnovamento dell'intera proprietà".

Il New York Bar sul tetto, che gli appassionati di cinema riconosceranno dal film "Lost in Translation", chiuderà prima, iniziando i lavori di ristrutturazione a gennaio. La riapertura avverrà nel 2025.

Piano B: considerare l'idea di lasciare Tokyo per esplorare il resto del Paese e le sue strutture ricettive di alto livello. Due rifugi rurali degni di nota sono il Nishiyama Onsen Keiunkan, un ryokan che risulta essere l'hotel più antico del mondo, e il Treeful, una serie di case sugli alberi fatte a mano nel profondo della foresta di Okinawa.

Notre Dame, Parigi

Nel 2019, il mondo ha assistito con orrore all'incendio della Cattedrale di Notre Dame di Parigi e le donazioni si sono rapidamente riversate per ripristinare la popolare icona.

Il presidente francese Emmanuel Macron aveva inizialmente sostenuto una ricostruzione più moderna della famosa chiesa, ma i tradizionalisti hanno avuto la meglio e l'attrazione, vecchia di 850 anni, sarà riportata al suo aspetto originale.

La riapertura di Notre Dame è prevista per il dicembre 2024.

Piano B: quando si tratta di chiese, la Francia ha l'imbarazzo della scelta. Oltre alla capitale, i punti di forza sono l'imponente Notre-Dame de la Garde a Marsiglia, la cattedrale di Strasburgo dalle tinte rosa o un progetto più moderno come la Colline Notre Dame du Haut di Le Corbusier nella città di Ronchamp.

Castello Smithsonian, Washington

Il primo edificio che ha portato il nome di Smithsonian si sta prendendo una pausa per rinnovarsi.

L'edificio principale del complesso museale, spesso chiamato Smithsonian Castle, chiuderà nel febbraio 2023 e rimarrà chiuso per "circa cinque anni" per completare le riparazioni e gli aggiornamenti della struttura, inaugurata nel 1855. Nel frattempo si svolgeranno tour digitali, conferenze e altri eventi.

Piano B: Sebbene il Castello sia per ora off-limits, due importanti musei di Washington DC sono di nuovo aperti in seguito a lavori di ristrutturazione: il National Air and Space Museum e il National Museum of Women in the Arts.

La Vigna di Leonardo Da Vinci, Milano

È stata una meta turistica per mezzo secolo, ma un acquirente miliardario ha portato i resti della vigna italiana di Leonardo Da Vinci in proprietà privata.

Il miliardario francese Bernard Arnault, amministratore delegato del conglomerato del lusso LVMH, ha acquistato la proprietà milanese nel dicembre 2022 e non ha rilasciato dichiarazioni su quando - o se - i viaggiatori potranno visitarla di nuovo.

Piano B: anche se l'ex proprietà di Da Vinci non è disponibile per la visita al pubblico, molte delle sue opere più famose lo sono ancora. La Galleria degli Uffizi di Firenze espone diversi dipinti, tra cui un autoritratto, mentre "L'ultima cena" si trova nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano e "L'uomo vitruviano" è alla Galleria dell'Accademia di Venezia.

Star Wars: Incrociatore Galattico, Disney World

Nonostante l'inaugurazione in pompa magna e il legame con una delle proprietà intellettuali più conosciute al mondo, il Galactic Cruiser di Walt Disney World, a tema Star Wars, ha chiuso i battenti nel 2023.

L'esperienza immersiva era un hotel a servizio completo, ma offriva anche addestramento con spada laser, incontri con droidi e personaggi dei film e drink all'Oga's Cantina. Disney ha definito la chiusura del Galactic Cruiser "una decisione commerciale".

Piano B: alcuni luoghi di riprese di Star Wars nella vita reale sono ottime destinazioni per le vacanze. L'Hotel Sidi Driss in Tunisia ha svolto il ruolo di casa della famiglia Skywalker su Tatooine, mentre la spiaggia di sabbia nera di Reynisfjara, in Islanda, era il pianeta di Eadu in "Rogue One".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com