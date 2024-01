I Los Angeles Rams resistono alla furiosa rimonta dei Tampa Bay Buccaneers e negano a Tom Brady la possibilità di vincere l'ottavo anello

Dopo aver visto la sua squadra precipitare in un deficit di 27-3 a poco più di tre minuti dalla fine del terzo quarto, Brady sembrava destinato a scrivere un altro capitolo leggendario della sua leggendaria carriera: il 44enne quarterback ha infatti contribuito a trascinare la sua squadra fino al punteggio di parità.

Tuttavia, i suoi sogni di completare una famosa rimonta ai tempi supplementari - e di conquistare l'ottavo anello del Super Bowl - sono stati infranti dal field goal da 30 yard di Matt Gay allo scadere del tempo, dopo i frenetici minuti finali.

Incredibilmente, ciò significa che le prime tre partite del divisional round sono state tutte decise da field goal all'ultimo secondo.

E dopo la sconfitta dei Green Bay Packers contro i San Francisco 49ers, significa anche che quest'anno sarà la prima volta dal 2009 che né Aaron Rodgers né Brady saranno presenti in una partita del campionato di conference, secondo ESPN Stats and Info.

Già passati alla storia per essere stati la prima sede a ospitare una partita del campionato di conference e il Super Bowl nella stessa stagione, una vittoria dei Rams al SoFi Stadium contro i 49ers li farà diventare la seconda squadra nella storia della NFL a giocare in casa per il Super Bowl.

L'unica altra squadra ad aver giocato in casa per l'occasione clou della NFL è stata la Tampa Bay di Brady nel Super Bowl 55 dello scorso anno, che ha spazzato via i Kansas City Chiefs in Florida.

Stafford stellare

Dopo aver trascorso 12 stagioni con i Detroit Lions senza vincere i playoff, il quarterback Matthew Stafford ne ha vinti due nella sua prima stagione con i Rams.

Il 33enne ha fatto 28 su 38 per 366 yard passate senza intercetti, lanciando per due touchdown e correndo per un altro, mentre i Rams ruggiscono verso una vittoria apparentemente inevitabile nei primi tre quarti.

Uno straordinario touchdown da 70 yard per Cooper Kupp nelle fasi finali del secondo quarto - pochi istanti dopo essere stato sackato - si è rivelato l'elemento di spicco di una serata storica per il numero nove dei Rams.

Il running back Leonard Fournette - che ancora una volta rafforza il suo soprannome di "Playoff Lenny" - ha dato un barlume di speranza ai Buccaneers con una corsa da una yarda in touchdown, ma, in svantaggio per 27-13 a poco più di tre minuti dalla fine, la squadra di casa aveva bisogno di un miracolo.

Brady - leader di tutti i tempi per yard passate nella NFL - ha lanciato uno splendido passaggio da 55 yard a Mike Evans per dare il via a un finale esaltante che ha visto i Bucs recuperare il possesso grazie a un fumble prima di pareggiare con il secondo TD di Fournette a poco più di 100 secondi dalla fine.

Stafford ha prima recuperato un suo fumble e ha guidato la squadra in campo con due passaggi decisivi per Kupp, rispettivamente da 20 e 44 yard, prima di lanciare la palla per fermare il tempo, permettendo a Gay di salire in cattedra e di portare i Rams alla finale della NFC.

Tutti i ragazzi a bordo campo dicevano: "Amico, eri in un posto buio"", ha detto Stafford ridendo quando i giornalisti gli hanno chiesto di descrivere la sua mentalità durante le fasi finali.

A volte devi andare in quei posti per fare delle giocate".

Vivo per questo tipo di momenti: mi sarebbe piaciuto fare una ginocchiata con tre punti di vantaggio, ma è molto più divertente quando devi fare una giocata del genere per vincere la partita".

Rubare l'anima a qualcuno - è così che ci si sente a volte, quando sono seduti lì e dicono: "Amico, abbiamo appena fatto una grande rimonta", e tu puoi arrivare a prendergliela. È molto divertente".

Brady si interroga sul suo futuro

Mentre Stafford si è rallegrato per la sua seconda vittoria nei playoff, Brady ha riflettuto sul fatto di aver perso la trentaseiesima dopo una deludente conclusione di un'altra eccellente stagione.

Il 44enne ha chiuso la campagna con un career-high di 5.316 yard - la seconda volta in carriera che supera il traguardo delle 5.000 yard in una stagione - eppure, con un anno di contratto ancora in essere, è inevitabile che ci si interroghi sul futuro del quarterback dei Bucs.

Le domande sono iniziate durante la conferenza stampa di Brady dopo la partita, anche se il quarterback è stato evasivo sul suo futuro.

"Non ci ho pensato molto. Vedremo giorno per giorno e vedremo a che punto siamo", ha detto Brady.

Fonte: edition.cnn.com