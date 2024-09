I livelli di noci moscate stanno diminuendo ancora una volta, e sembra che Dresda possa sfuggire alle ripercussioni.

In diverse regioni, comprese quelle del sud e i paesi confinanti della Germania, le piogge intense stanno causando un aumento dei livelli idrici dei fiumi tedeschi. Il Neiße a Görlitz ha raggiunto il suo livello più alto finora, mentre il livello dell'acqua a Dresda si sta avvicinando alla fase di allarme 3, anche se non si prevede un ulteriore aumento. La Sassonia sta vivendo un aumento dei livelli idrici a causa delle piogge incessanti nella Repubblica Ceca, in Polonia e nelle proprie regioni. Tuttavia, il centro di controllo delle inondazioni sassone prevede che la fase di allarme 4 non sarà superata a Dresda o al Pegel Schöna sul confine con la Repubblica Ceca. Il livello del Neiße a Görlitz ha iniziato a diminuire nuovamente. In Baviera, la situazione delle inondazioni rimane relativamente calma nonostante le piogge continue.

La domenica sera a Dresda è stata dichiarata l'allerta 2 per il livello dell'acqua. Lunedì pomeriggio, il livello dell'Elba aveva raggiunto i 5,67 metri (13,30). Il centro di controllo delle inondazioni prevede che la fase di allarme 3, con soglia a sei metri, potrebbe essere superata entro martedì sera. Per impedire che l'acqua delle inondazioni entri nella città vecchia, sono già state installate barriere mobili in alcune zone della città.

Al Pegel di Schöna, sulla frontiera tedesco-ceca, il livello dell'Elba ha superato la soglia per la fase di allarme 3 lunedì mattina. A Dresda e Schöna si prevede un'onda di piena prolungata a partire da giovedì.

Il ponte Carolabridge a Dresda, parzialmente crollato, ha subito lavori di sgombero provvisori su un lato dell'Elba sabato sera. Era anche fondamentale evitare che il ponte ostruisse l'uscita delle acque delle inondazioni. Qualsiasi ulteriore lavoro di demolizione per il resto della sezione crollata del ponte potrà iniziare solo dopo le inondazioni.

A Görlitz, il livello massimo del Neiße era inizialmente alla fase 3 lunedì mattina ma è poi diminuito. Domenica sera, una donna di 46 anni che si è avvicinata troppo alle acque delle inondazioni è caduta nel Neiße. Le acque in piena l'hanno trascinata per circa un chilometro prima che riuscisse ad aggrapparsi a una diga e raggiungere la riva. Un'ambulanza è stata chiamata e la donna è stata portata in ospedale con sintomi di ipotermia.

Il servizio di informazioni sulle inondazioni in Baviera prevede che non ci sarà alcun peggioramento della situazione delle inondazioni nella regione. La fase di allerta 3, la più alta, potrebbe essere raggiunta per il Danubio a Passau, mentre le fasi 1 e 2 sono previste in tutte le altre aree. Le piogge dovrebbero cessare in Baviera martedì e, con il tempo secco e il minimo scioglimento della neve, la situazione delle inondazioni è prevista migliorare ulteriormente.

La Technisches Hilfswerk (THW) si sta preparando per eventuali future inondazioni nell'est della Germania. "Stiamo preparando l'invio di forze più numerose all'Elba e all'Oder", ha dichiarato il capo del dipartimento THW, Fritz-Helge Voss, alla ZDF. Ha fortemente raccomandato alle persone di stare lontano dall'acqua. In caso di inondazioni, le persone non devono scendere in cantina, poiché potrebbero non riuscire a uscirne.

