Il micro-partito di estrema destra Libera Sassonia ora avrà uno dei due vice-sindaci di Lunzenau (distretto di Mittelsachsen). Il consigliere comunale Anne Liebing è stata eletta come 2° vice-sindaco nella riunione costituente del comitato, come annunciato ufficialmente dalla città. La Sinistra ha accusato i Liberi Elettori di collaborare con l'estrema destra. Il 28 ottobre, la parlamentare statale Kerstin Kötitz ha parlato di un esempio di "alleanze inquietanti".

Il presidente dello stato dei Liberi Elettori, Thomas Weidinger, si è nettamente dissociato dagli eventi nella piccola città in risposta a una richiesta della dpa. Anche se diversi gruppi si facevano chiamare Liberi Elettori, non tutti appartenevano effettivamente al suo partito. Era anche il caso a Lunzenau. Per l'associazione statale, Weidinger ha sottolineato: "Non c'è collaborazione con Libera Sassonia e non ci sarà in futuro".

Nelle elezioni del consiglio comunale a Lunzenau, la CDU ha ottenuto il maggior numero di voti (45,7 per cento), seguita dai Liberi Elettori locali (37,4) e Libera Sassonia (17,0). Tuttavia, il candidato della CDU ha perso le elezioni per i due vice-sindaci. La posizione del 1° vice-sindaco è occupata da un rappresentante dei Liberi Elettori.

Libera Sassonia: "Questo è solo l'inizio"

"Devo riconoscere che", ha spiegato il sindaco Ronny Hofmann (CDU) e si è riferito al suo dovere di neutralità. I compiti dei vice-sindaci includono rappresentarlo in caso di assenza - ad esempio, nel consiglio comunale o alle celebrazioni. Tuttavia, Hofmann ha sottolineato che di solito partecipa personalmente a questi appuntamenti. Per il futuro, si affida al lavoro fattuale nel consiglio comunale e non vede attualmente un blocco generale da parte dei Liberi Elettori e di Libera Sassonia.

Nel frattempo, Libera Sassonia ha festeggiato l'elezione di Liebing il 28 ottobre. "Questo è solo l'inizio", scrivono.

La Sinistra continua a esprimere preoccupazioni per le collaborazioni, con Kerstin Kötitz che afferma che si tratta di un esempio di "alleanze inquietanti" che coinvolgono i Liberi Elettori e partiti di estrema destra come Libera Sassonia. Nonostante la distanza da Libera Sassonia da parte del presidente dello stato dei Liberi Elettori, Thomas Weidinger, l'elezione di Anne Liebing come 2° vice-sindaco da parte dei Liberi Elettori a Lunzenau ha sollevato preoccupazioni sull'eventuale aumento dell'influenza estremista nella politica locale.

