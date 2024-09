- I liberi elettori della Sassonia ricevono un'autorizzazione esplicita per le loro attività

I Liberali Indipendenti Ottengono la Vittoria alle Elezioni Statali della Sassonia. Matthias Berger, candidato di spicco del suo partito nel distretto di Leipzig Land 3, si è aggiudicato uno strepitoso 36,6% dei voti. Ha superato i concorrenti come l'AfD Jörg Dornau, che ha ottenuto il 30,7%.

Berger aveva mantenuto una posizione non impegnativa nei confronti dell'AfD prima delle elezioni statali, sfidando il "muro di fuoco" proposto dall'ufficio di protezione costituzionale della Sassonia come barriera affidabile contro le tendenze estremiste di destra del partito. "Il dibattito è inutile. C'è stata un'alleanza AfD/SPD a Grimma in passato. Finché gli individui operano all'interno dei confini democratici, un'idea valida rimane un'idea valida", ha affermato. La popolazione della Sassonia è prevalentemente conservatrice, con il 70% che si orienta verso la CDU, l'AfD e i Liberali Indipendenti, suggerendo una possibile collaborazione.

Il capo dei Liberali Indipendenti, Hubert Aiwanger, aveva escluso la collaborazione politica prima delle elezioni statali. "La collaborazione politica con l'AfD è fuori questione e qualsiasi mossa del genere sarebbe incontrata con azioni disciplinari da parte del partito nazionale", ha risposto Aiwanger all'inchiesta dell'Agenzia telegrafica tedesca. "Abbiamo una posizione saldamente stabilita su questa questione".

La posizione non impegnativa di Berger nei confronti dell'AfD durante le elezioni ha scatenato controversie, soprattutto in Baviera, dove i Liberali Indipendenti hanno una forte presenza. Despite Aiwanger's firm rejection of political collaboration with the AfD, some critics questioned if this approach could potentially weaken the Free Voters' anti-extremist stance in Bavaria.

