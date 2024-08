- "I leoni sono acidi, hanno un problema con le uova".

I "Leoni" sono frustrati. Dopo due partite nella 3ª liga di calcio, il TSV 1860 Monaco è ancora a secco di punti. Il punto più basso provvisorio è stato la rete subita domenica in una sconfitta per 1:3 (0:1) contro la promossa VfB Stuttgart II. Dominik Nothnagel (57') ha sorpreso il portiere René Vollath, lontano dalla porta, dalla sua metà campo.

"Dopo la ripresa, siamo usciti come i pompieri. Nessuno ci casca, e poi prendiamo questo gol. Dopo il 0:3, pensi che non sia vero," si è lamentato il capitano Jesper Verlaat su MagentaSport. "Fa male e non è quello che ti aspetti da una squadra promossa."

"La delusione è grande"

Prima del gol dalla linea di metà campo, Jarzinho Malanga (37') e Thomas Kastanaras (53') avevano segnato per gli Svevi. Fabian Schubert (83') ha potuto solo ridurre le distanze per la squadra di Monaco, che ha mancato di idee in attacco.

"La delusione è grande. Non abbiamo concesso un tiro in porta fino al 0:1," ha riferito l'allenatore Argirios Giannikis dopo il viaggio ad Aspach, a circa 40 chilometri da Stoccarda. Poi la sua squadra "ha difeso troppo passivamente. Avremmo dovuto fare di più." Alla fine, "è andata storta," ha detto.

L'idea della linea difensiva a cinque non funziona

Tra le altre cose, l'idea della formazione tattica in difesa. "Siamo stati troppo passivi nella prima metà. L'idea di giocare con una linea difensiva a cinque non ha funzionato come speravamo," ha analizzato Verlaat. "Non abbiamo fatto pressione sul pallone."

I Leoni devono ora rimettersi in sesto in fretta. Giovedì hanno il 2º turno della Coppa Toto contro la squadra della liga distrettuale di Ostallgäu FC Thalhofen. Il 25 agosto, continuano nella 3ª liga in casa contro il FC Viktoria Köln.

