I legislatori temono il disordine di gennaio mentre il Congresso non riesce ad affrontare le crisi crescenti

I senatori sono partiti per le vacanze mercoledì - e si sono lasciati alle spalle una montagna di problemi che il Congresso dovrà affrontare immediatamente a gennaio, mentre si moltiplicano le crisi interne e internazionali.

Nel nuovo anno, il Congresso dovrà trovare il modo di finanziare il governo in pochi giorni ed evitare lo shutdown di una parte del governo federale. Meno di due settimane dopo, si profila un altro shutdown per il resto del governo.

Inoltre, ci sono profonde divisioni partitiche su come gestire la crisi al confine meridionale, che i repubblicani insistono sul fatto che debba essere risolta prima che gli Stati Uniti possano venire in aiuto di due alleati - Ucraina e Israele - che sono in guerra.

Poi, ci sono le divisioni interne a ciascun partito. I leader repubblicani di Camera e Senato sono in netto disaccordo sulla strategia di spesa. Un numero crescente di democratici vuole che vengano poste delle condizioni agli aiuti a Israele e ai fondi per i palestinesi sfollati nella crisi umanitaria di Gaza, in un contesto di crescente spaccatura con la Casa Bianca sulla prosecuzione della guerra da parte di Israele.

La tempesta in arrivo fa temere ai legislatori di entrambi i partiti che il Congresso del 118, storicamente improduttivo, faccia sprofondare il Paese in una crisi ancora più profonda.

"Oh, Dio, sì", ha detto il capogruppo della maggioranza al Senato Dick Durbin, il numero due dei democratici, quando gli è stato chiesto se temeva ciò che si prospettava a gennaio.

Alcuni credono che le crisi saranno evitate - in qualche modo - ma non sono affatto fiduciosi.

"Di solito, alla fine della giornata, in qualche modo, si arriva al passo successivo", ha detto il senatore Peter Welch, democratico del Vermont. "Ma questa non è certo una ricetta per una fiducia a tutto campo".

Altri sono stati schietti su come considerano il 118° Congresso. Alla domanda se ritenesse che il 118° Congresso fosse stato produttivo, il rappresentante repubblicano Tim Burchett del Tennessee ha risposto senza mezzi termini: "No".

Camera e Senato si scontrano in vista della scadenza dello shutdown

Quando i legislatori torneranno nel nuovo anno, ci saranno nove giorni legislativi per evitare una chiusura parziale del governo entro il 19 gennaio. La seconda scadenza per lo shutdown del resto del governo federale è prevista solo poche settimane dopo, il 2 febbraio. E la Camera guidata dal GOP e il Senato guidato dai Democratici non hanno ancora trovato un modo per risolvere le divergenze.

Dietro le quinte, il personale addetto agli stanziamenti e la leadership hanno cercato di trovare un accordo sui livelli di spesa per il prossimo anno, ma fonti coinvolte in questi colloqui affermano che le trattative non hanno portato a nessun passo avanti.

Il presidente della Camera Mike Johnson ha chiarito che non intende perseguire una soluzione a breve termine per tenere aperto il governo, per cui cresce l'aspettativa che la leadership del GOP della Camera opti per una proroga di un anno intero dei finanziamenti al governo fino alla fine del prossimo settembre. Ma questo piano ha già suscitato una forte reazione da parte dei principali repubblicani del Senato.

Una proroga di un anno sarebbe estremamente dannosa", ha dichiarato la senatrice del Maine Susan Collins, la più importante repubblicana della Commissione per gli stanziamenti, riferendosi a una misura provvisoria nota come "risoluzione continua". "Finirebbe per costare più soldi ai contribuenti e porterebbe alla sospensione di 330 progetti e programmi del Dipartimento della Difesa".

Mitch McConnell, leader del GOP al Senato, ha espresso preoccupazioni simili in una conferenza stampa martedì.

"Un CR è semplicemente inaccettabile per un anno", ha detto McConnell ai giornalisti. "È devastante soprattutto per la difesa, e abbiamo tutte queste guerre in corso. Dobbiamo quindi raggiungere un accordo sulla linea di fondo e cercare di ottenere un risultato il prima possibile".

Ma i leader repubblicani alla Camera sono sotto pressione da parte del loro fianco destro per perseguire tagli trasversali ancora più profondi in una risoluzione di stopgap - una mossa che quasi certamente provocherà l'opposizione della Casa Bianca e dei Democratici al Senato.

"Ci sarà un'enorme battaglia sulla spesa sia a gennaio che a febbraio", ha dichiarato ai giornalisti il senatore del South Dakota John Thune, capogruppo del GOP al Senato.

Le differenze tra le due camere sono notevoli. Il Senato, su base bipartisan, ha seguito in larga misura i tetti di spesa di 1.59 trilioni di dollari delineati nella legge sul tetto del debito e un accordo per riprogrammare altri risparmi - un accordo raggiunto tra l'allora presidente Kevin McCarthy e la Casa Bianca all'inizio di quest'anno - con un ulteriore finanziamento di 13,7 miliardi di dollari per la difesa e altre emergenze.

La Camera, nel frattempo, ha fatto passare in commissione proposte di legge a livelli molto più bassi e ha approvato le proposte di legge che poteva approvare con i soli voti del Partito Repubblicano, puntando a fissare i livelli di spesa a 1.500 miliardi di dollari con tutti i tagli destinati ai programmi non di difesa. Le divergenze permangono e, secondo i consiglieri, ciò potrebbe sollevare la prospettiva di una risoluzione continuativa di un anno, che, secondo gli appropriatori, avrebbe conseguenze importanti per i programmi di difesa e non, a causa dei tagli automatici che scatterebbero in seguito a una disposizione inclusa nella legge sul tetto del debito.

Anche alcuni repubblicani della Camera sono preoccupati per le prospettive di un periodo di stop.

"Una CR è davvero una cattiva notizia", ha dichiarato Tom Cole, uno dei principali stanziatori repubblicani dell'Oklahoma. "È una cattiva notizia per la governance. È un pessimo segnale per i nostri avversari all'estero e sarà un grosso taglio alla difesa. È molto possibile e, per certi versi, è anche l'opzione più probabile, ma non dovrebbe essere il risultato desiderato e non è quello che so che Johnson vuole. Preferirebbe di gran lunga un accordo negoziato".

Altri si sono detti sconcertati da come si possa risolvere una qualsiasi delle questioni, con così poco tempo a disposizione per evitare una crisi.

"Non sono preoccupata di uno shutdown, ma sono preoccupata di come lo faremo", ha detto la senatrice repubblicana della Virginia Occidentale Shelley Moore Capito a proposito dei finanziamenti al governo.

Patrick McHenry, repubblicano della Carolina del Nord che ha contribuito a negoziare l'accordo sul tetto del debito che ha fissato i tetti di spesa per il 2024 e il 2025, ha sostenuto che Camera e Senato devono limitarsi a seguire la legge già approvata. Ma se Johnson seguirà questa strada, dovrà affrontare una forte reazione da parte della sua destra, già arrabbiata per aver accettato un accordo di spesa a breve termine per rimandare la lotta sui finanziamenti all'inizio del 2024 - una dinamica simile a quella che ha portato all'estromissione di McCarthy.

"Il tetto massimo è determinato", ha detto McHenry. "È stabilito dalla legge. Abbiamo un accordo con la Casa Bianca. Tutto questo è stabilito, ma l'esecuzione richiede tempo. Ci vogliono settimane, e noi ne abbiamo bruciate molte e questo è un errore enorme".

Prospettive incerte per il pacchetto di aiuti di emergenza

Nonostante le trattative delle ultime settimane, un gruppo bipartisan di senatori, funzionari dell'amministrazione e assistenti della leadership non è riuscito a raggiungere un accordo sul pacchetto per la sicurezza delle frontiere prima di Natale, un passo essenziale per iniettare ulteriori aiuti all'Ucraina. Martedì McConnell e il leader della maggioranza del Senato Chuck Schumer hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui affermano che "il Senato non lascerà che queste sfide alla sicurezza nazionale rimangano senza risposta".

Ma quando i legislatori torneranno a gennaio, le elezioni presidenziali saranno in pieno svolgimento e Donald Trump, il candidato del GOP che ha spinto il suo partito a sostenere il taglio dei fondi per l'Ucraina, potrebbe essere sulla buona strada per vincere la nomination. Inoltre, Trump potrebbe benissimo giudicare insufficiente qualsiasi accordo sull'immigrazione, una prospettiva che potrebbe rendere più difficile ottenere il sostegno del GOP al Congresso per qualsiasi piano bipartisan.

"Potrebbe accadere", ha ammesso Thune quando gli è stato chiesto della potenziale opposizione di Trump. "Ma credo che alla fine, finché riusciremo a mettere in atto quelle che riteniamo essere le politiche giuste... speriamo di poter ottenere i voti necessari al Senato e alla Camera per portare avanti qualcosa, a prescindere da ciò che gli altri possono dire al riguardo".

I funzionari dell'amministrazione Biden hanno avvertito per mesi che i fondi per l'Ucraina sono quasi esauriti, con circa un miliardo di dollari rimasti per aiutare gli ucraini e un altro miliardo in fondi per la sorveglianza della difesa. Dopodiché, hanno avvertito che gli Stati Uniti avranno esaurito le loro opzioni per inviare denaro e armi all'Ucraina.

Ma anche se i senatori riuscissero a trovare un accordo sul confine, non è detto che Johnson - che ha già avvertito che il pacchetto deve contenere solide misure di sicurezza alle frontiere, simili a quelle contenute nel disegno di legge sull'immigrazione approvato dalla Camera e respinto dai Democratici - sia disposto a presentare tale pacchetto in aula. Alcuni esponenti della destra dura sostengono che la base si ribellerebbe se Johnson accettasse di muoversi su un compromesso del Senato per finanziare l'Ucraina in cambio di nuove politiche di confine.

"Penso che sia un insulto per il popolo americano associare la sicurezza dei nostri confini a quella dell'Ucraina", ha dichiarato alla CNN la deputata del Partito Repubblicano Marjorie Taylor Greene, della Georgia, stretta alleata di Trump. "È completamente sbagliato. Il nostro confine dovrebbe essere il primo e più importante".

Tuttavia, la volontà della Casa Bianca di adottare maggiori restrizioni al confine meridionale - insieme a leggi potenzialmente più severe in materia di asilo e a una maggiore autorità per l'espulsione dei migranti privi di documenti - ha suscitato forti reazioni da sinistra.

"Penso che sia un errore. Non risolverà la situazione al confine. Si sta solo tornando a politiche draconiane che causeranno altro caos", ha dichiarato alla CNN Pramila Jayapal, democratica dello Stato di Washington e leader del Congressional Progressive Caucus. "In definitiva, getterà gli immigrati sotto l'autobus".

Ma anche se le questioni relative all'immigrazione saranno risolte, i Democratici saranno sottoposti a pressioni per aggiungere più assistenza umanitaria ai Palestinesi - una mossa che potrebbe suscitare reazioni da parte della destra.

Il senatore Brian Schatz, democratico delle Hawaii, membro del Comitato per le Relazioni Estere, ha dichiarato che il partito è impegnato in colloqui per porre condizioni alla condotta di guerra di Israele - un'altra questione complessa che sta prendendo piede tra i democratici ma che sta già generando una dura opposizione da parte del Partito Popolare.

"Avremo bisogno di un compromesso con la Camera, quindi non so cosa sia possibile", ha detto Schatz. "Ma penso che sia giusto che i membri del Congresso chiedano a Israele di condurre questa guerra in modo coerente con la politica estera degli Stati Uniti e con il diritto internazionale dei conflitti armati. La verità è che ogni stanziamento federale ha delle condizioni. La domanda è quali sono le condizioni per questo stanziamento federale".

Fonte: edition.cnn.com