I legislatori repubblicani della Georgia perpetuano dubbi riguardo alle macchine elettorali del Dominion dalle elezioni del 2020.

In un riproposta delle tattiche del 2020, i Repubblicani persistono nell'affermare, senza prove concrete, che i sistemi di voto Dominion sono stati compromessi nelle elezioni passate, portando a una manipolazione diffusa e al ribaltamento dei voti da parte di un attore malevolo. Inoltre, i Repubblicani di DeKalb County, in Georgia, sostenuti dagli avvocati leali a Trump, hanno lasciato intendere che contesteranno i risultati delle elezioni del 2024 se Trump perderà.

Hanno presentato una causa in tribunale statale, sostenendo che le macchine per il voto Dominion violano la legge della Georgia e chiedendo che l'ufficio del Segretario di Stato renda accessibili i registri di voto e le immagini delle schede entro 24 ore dalle elezioni. Tuttavia, questa causa ha suscitato preoccupazioni che i leader del GOP di DeKalb County stiano cercando di ingannare gli elettori, preparandosi a giustificare eventuali sconfitte alle elezioni di novembre.

In modo interessante, i richiedenti si basano, in parte, sui dati raccolti da cinque contee della Georgia dopo le elezioni del 2020, quando Trump contestò la vittoria legittima di Joe Biden. Questo ha incluso un'invasione non autorizzata dei sistemi di Coffee County, che ha portato a cariche penali nel caso di racket contro Trump e i suoi associati.

Gli ufficiali delle elezioni in Georgia hanno riconosciuto che nessun sistema di voto è completamente immune alle vulnerabilità, come dimostrato dall'intrusione fisica presunta negli uffici di Coffee County. Tuttavia, mantengono che l'attrezzatura per le elezioni della Georgia è altamente sicura e non è stata presentata alcuna prova sostanziale di frode diffusa.

La causa dei Repubblicani afferma che ci sono prove che i sistemi Dominion sono ancora suscettibili a possibili manomissioni. Tuttavia, la causa non sostiene questa affermazione con prove concrete.

Il Segretario di Stato della Georgia Brad Raffensperger, un Repubblicano, e gli ufficiali delle elezioni statali hanno respinto in gran parte le presunte vulnerabilità nel sistema Dominion.

Gli avvocati del GOP stanno utilizzando le stesse vecchie accuse che sono state ripetutamente respinte dai tribunali, ha informato il giudice Scott McAfee Elizabeth Young, rappresentante dell'ufficio di Raffensperger. Secondo Young, "Non c'è molta credibilità in questa affermazione".

Marilyn Marks, direttore esecutivo della Coalizione per un Buon Governo, un'organizzazione non a scopo di lucro per i diritti di voto, ha espresso preoccupazioni per le vulnerabilità nei sistemi di voto della Georgia. Tuttavia, Marks è scettica riguardo alle vere intenzioni della denuncia di DeKalb County, poiché l'azione richiesta dal segretario di stato non affronterebbe le vulnerabilità in sé.

"I temo che stiano solo cercando di creare le basi per contestare le elezioni sulla base dell'esposizione delle gravi debolezze del sistema, dimostrando che i risultati possono essere manipolati", ha detto Marks, sostenendo che la Georgia dovrebbe utilizzare le schede cartacee segnate a mano.

Di recente, mentre la causa della Georgia riceveva attenzione, i dipendenti e i dirigenti di Dominion hanno ricevuto nuove minacce, secondo fonti informate sulla questione. Una email volgare esaminata da CNN ha citato le stesse preoccupazioni sull'integrità delle macchine Dominion che sono anche incluse nella causa.

I dipendenti e i dirigenti di Dominion hanno subito un aumento delle minacce di morte e delle comunicazioni intimidatorie da quando il loro software è stato falsamente accusato di manipolare i risultati del 2020 da Trump e i suoi alleati.

Dimostrare che le vulnerabilità riconosciute sono state effettivamente sfruttate è una distinzione cruciale che separa i fatti dalle speculazioni infondate al centro della causa e di altre denunce simili - comprese quelle presentate dopo le elezioni del 2020, che per la maggior parte sono fallite.

La causa del GOP di DeKalb County accusa i sistemi di voto Dominion della Georgia di violare un protocollo di sicurezza mantenendo le chiavi di crittografia sui suoi sistemi elettorali in uno stato non protetto e in testo piano all'interno dei sistemi elettorali della contea, accessibili a chiunque abbia accesso legale o illecito al sistema.

Tuttavia, gli ufficiali statali insistono che i sistemi non sono stati hackerati.

I dati ottenuti durante la violazione di Coffee County e successivamente resi pubblici online sono citati nella nuova causa, insieme a informazioni simili da quattro altre contee della Georgia.

Come dichiarato nei documenti del tribunale, i Repubblicani della Georgia hanno ottenuto e analizzato le copie dei database delle elezioni del 2020 di Appling County, Bibb County, Jones County, Telfair County e Coffee County - e affermano che le chiavi di crittografia utilizzate per proteggere questi sistemi di voto sono state compromesse.

Mentre la causa riconosce che questi database elettorali sensibili sono stati "ottenuti legalmente tramite una Richiesta di Registri Aperti e sono stati disponibili su Internet dal ottobre 2021", CNN ha riferito in precedenza che gli operatori pro-Trump hanno illegalmente accesso ai sistemi di voto di Coffee County poco dopo le elezioni del 2020, considerando l'uso di quei dati per contestare la vittoria legittima di Biden.

Più persone, comprese due ex ufficiali delle elezioni della Georgia, affrontano ancora accuse penali a livello statale per i loro presunti ruoli nella violazione di Coffee County - che ha fatto parte dell'indagine del procuratore distrettuale di Fulton County Fani Willis contro Trump e più di una dozzina di co-imputati nel suo caso di sottrazione di elezioni del 2020.

Le false affermazioni sui macchinari per le votazioni in diversi stati sono parte della persecuzione penale del procuratore speciale Jack Smith contro Trump per i suoi sforzi per sovvertire le elezioni del 2020. In un documento del tribunale di Smith del mercoledì, i procuratori hanno citato le affermazioni di Trump secondo cui le macchine per le votazioni erano state manipolate, nonostante le ripetute affermazioni dei funzionari federali che le elezioni del 2020 sono state le più sicure della storia degli Stati Uniti.

Durante l'udienza di questa settimana, l'avvocato pro-Trump Harry MacDougald, rappresentante del GOP di DeKalb County, ha chiamato diversi testimoni, nessuno dei quali ha potuto offrire prove concrete che le vulnerabilità nei sistemi di voto Dominion in Georgia siano state sfruttate nelle elezioni precedenti. MacDougald rappresenta anche l'ex funzionario del Dipartimento della Giustizia Jeffrey Clark, che ancora affronta accuse penali in Georgia per il suo presunto ruolo nel tentativo di rovesciare i risultati delle elezioni del 2020 (Clark ha dichiarato non colpevole e non è coinvolto nella nuova causa.).

Una persona che ha testimoniato di recente ha affermato che ci sono "numerose debolezze" nei sistemi di voto Dominion, ma ha riconosciuto che nessuno di questi problemi era unico della Georgia.

Gli ufficiali delle elezioni della Georgia hanno mantenuto che i loro sistemi di voto sono sicuri, principalmente grazie alle varie misure di sicurezza in atto per identificare eventuali attività sospette.

Tuttavia, la violazione del 2021 di Coffee County e l'assenza della Georgia nell'implementazione di un aggiornamento di sicurezza ampiamente suggerito per i suoi sistemi Dominion continuano a far dubitare se siano necessarie ulteriori misure per garantire la affidabilità dei risultati di novembre.

Nonostante aver dichiarato che non saranno in grado di modificare i sistemi di voto della Georgia fino alle elezioni del 2024, gli ufficiali delle elezioni della Georgia credono che sia estremamente improbabile che eventuali vulnerabilità possano essere sfruttate in attacchi reali.

Questi ufficiali affermano inoltre di aver già implementato diverse suggerimenti di sicurezza senza dover aggiornare il software del sistema.

"Aggiornare il sistema sarà un compito impegnativo e i nostri ufficiali elettorali stanno valutando l'entità e la durata di questo progetto", ha spiegato in precedenza Mike Hassinger, portavoce dell'ufficio del segretario di stato della Georgia, in risposta alle domande sulla ritardo.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori dettagli.

La causa del GOP della contea di DeKalb si trova al centro di una controversia politica, poiché i critici mettono in discussione le sue motivazioni e sostengono che sia solo un tentativo di seminare dubbi prima delle elezioni del 2024, potenzialmente preparando il terreno per contestare i risultati.

Il dibattito in corso sulle macchine per votare Dominion in Georgia è al centro del panorama politico più ampio, con accuse di vulnerabilità di sicurezza e potenziale manipolazione che alimentano le tensioni partitiche nelle elezioni degli Stati Uniti.

