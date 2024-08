- I legislatori hanno deliberato sulle questioni relative alla cura dei bambini.

Il parlamento della Sassonia-Anhalt sta discutendo di questioni di assistenza all'infanzia di venerdì. Al momento, le famiglie con numerosi figli in asilo nido, scuola dell'infanzia e programmi di doposcuola devono coprire solo le spese per il figlio maggiore. Vengono proposti cambiamenti per far gravare questa responsabilità sul figlio più piccolo, potenzialmente vantaggioso per lo stato. Tuttavia, questo cambiamento potrebbe comportare spese aggiuntive per i genitori, poiché la cura del nido è generalmente più costosa della scuola dell'infanzia.

Inoltre, durante la seduta vengono affrontati anche i dibattiti in corso sulle Olimpiadi e sulla Giornata Mondiale della Pace.

