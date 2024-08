- I legislatori della Sassonia-Anhalt si impegnano in discussioni sul sussidio per l'assistenza all'infanzia.

In the ongoing discussion regarding the finanziamento dell'assistenza all'infanzia e i costi, le opinioni divergenti dei gruppi parlamentari sono riemerse. La coalizione nera-gialla-verde sembra divisa sull'argomento, con il tema destinato a continuare a suscitare dibattiti durante le discussioni sul bilancio doppio per il 2025/2026. La CDU e l'FDP hanno opinioni contrastanti rispetto alla SPD.

La regola dei fratelli è al centro della discussione. Attualmente, le famiglie con più figli in cura giornaliera, asilo nido e doposcuola pagano solo per il figlio maggiore. Tuttavia, la CDU e l'FDP intendono cambiare questo, chiedendo alle famiglie di pagare per il figlio più piccolo in futuro. Secondo il Ministero degli Affari Sociali, questo potrebbe far risparmiare allo stato circa 18 milioni di euro. Tuttavia, una tale riforma potrebbe comportare costi maggiori per alcuni genitori, poiché la cura dei bambini da 0 a 3 anni è generalmente più costosa dell'asilo nido per i bambini da 3 a 6 anni e un posto in doposcuola è generalmente l'opzione più economica.

"Iniziamo a discutere di questo con la SPD", ha suggerito Tim Teßmann, portavoce della CDU per gli affari dei bambini e dei giovani, riguardo all'aspetto finanziario. In modo simile, Konstantin Pott (FDP) ha chiamato per porre fine ai incentivi perversi. I Liberali propongono che in futuro la tariffa debba essere pagata per il più giovane bambino non scolaro.

Il dibattito viene intensificato dalle discussioni sul bilancio corrente e dai costi crescenti dell'assistenza all'infanzia negli ultimi anni. Inoltre, i fondi federali precedentemente destinati alla regola dei fratelli non saranno più disponibili in futuro.

I critici hanno spesso evidenziato che i genitori iscrivono i bambini scolari a un posto in doposcuola economico ma non lo utilizzano, mentre non devono pagare per il posto in asilo nido del fratello. Il membro della CDU Sven Rosomkiewicz ha riferito che 27 bambini erano iscritti a una struttura di doposcuola nella sua comunità, ma solo 17 vi partecipavano regolarmente.

Tuttavia, la SPD vuole mantenere la regolamentazione attuale per evitare ulteriori oneri finanziari per i genitori. La membro della SPD Katrin Gensecke ha avvertito di costi aggiuntivi. I Socialdemocratici citano l'accordo di coalizione, che garantisce un sollievo permanente per le famiglie, anche se i fondi federali vengono meno.

Il sindacato tedesco dei lavoratori (DGB) sostiene anche il mantenimento della regola dei fratelli attuale. Secondo la presidente del DGB Susanne Wiedemeyer, aiuta le famiglie che affrontano difficoltà finanziarie a causa dei costi della vita in aumento. La regola dei fratelli riduce le spese mensili dei genitori e limita le differenze regionali nei costi dell'assistenza all'infanzia.

L'opposizione ha criticato la coalizione. Se la regola dei fratelli viene invertita, i genitori dovranno pagare per l'opzione di cura dei bambini più costosa in futuro, ha detto Nicole Anger (Sinistra). A Wallhausen nel distretto di Mansfeld-Südharz, i genitori dovrebbero pagare altri 200 euro al mese per il posto più costoso in cura giornaliera per il bambino più piccolo invece del posto in doposcuola per il fratello maggiore, ha calcolato. Gordon Köhler (AfD) ha anche sostenuto il mantenimento della regola dei fratelli attuale. A lungo termine, i genitori dovrebbero essere completamente esenti dal pagamento delle tariffe, ha suggerito.

I costi dell'asilo sono visti come il "portafoglio" della coalizione, ha criticato Susan Sziborra-Seidlitz (Verdi). "Spero che tu abbia difese forti di nuovo, cara SPD", ha detto Sziborra-Seidlitz. I genitori hanno bisogno di affidabilità.

La Commissione deve considerare attentamente le implicazioni del cambiamento della regola dei fratelli, poiché potrebbe comportare costi maggiori per alcune famiglie, come menzionato dalla membro della SPD Katrin Gensecke. Inoltre, la Commissione dovrebbe tenere conto della posizione dei vari gruppi parlamentari, come la critica dell'opposizione al cambiamento proposto, presentata da Nicole Anger del partito di Sinistra.

Leggi anche: