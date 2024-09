I leader indecisi dichiarano di non sostenere l'appoggio di Harris, ma esortano alla cautela nel votare per Trump.

Fazioni non impegnate, nondimeno, hanno consigliato contro il voto per l'ex Presidente Donald Trump. Hanno affermato in una dichiarazione che la sua agenda includeva proposte per escalare la violenza a Gaza e sopprimere ulteriormente le proteste contro la guerra. Inoltre, erano riluttanti a suggerire un voto per un terzo partito a causa della possibilità di aiutare accidentalmente Trump negli stati cruciali in gioco.

La corsa presidenziale nel Michigan, un importante bastione democratico, è prevista come una delle più competitive a livello nazionale. Gli attivisti pro-palestinesi hanno espresso preoccupazioni che il risentimento verso il sostegno degli Stati Uniti per il conflitto di Israele a Gaza, che è iniziato in risposta agli attacchi di Hamas dell'ottobre 7 e ha ora provocato oltre 40.000 vittime palestinesi, possa ostacolare l'affluenza democratica alle urne.

L'annuncio dei leader non impegnati implica che i loro alleati non promuoveranno attivamente Harris prima delle elezioni.

"Il rifiuto della Vicepresidente Harris di modificare la sua posizione sulle politiche delle armi incondizionate o di affermare pubblicamente il suo sostegno all'osservanza delle leggi esistenti sui diritti umani degli Stati Uniti e internazionali ci ha lasciato impossibilitati a sostenerla", ha dichiarato il gruppo, criticando anche la sua campagna per aver stretto alleanza con Dick Cheney, l'ex vicepresidente repubblicano e architetto della guerra in Iraq, mentre ignorava il malcontento dei sostenitori contro la guerra. Cheney e sua figlia Liz Cheney, un'ex congresswoman e severa critica di Trump, hanno sostenuto Harris per la presidenza in precedenza questo mese.

La rivelazione precede un evento della campagna Harris con Oprah Winfrey nei sobborghi di Detroit in serata. Il Michigan ospita una delle più grandi popolazioni arabe americane del paese, che ha giocato un ruolo significativo nel votare oltre 100.000 "non impegnati" - un messaggio a Biden - durante le primarie democratiche dello stato di febbraio.

I leader del movimento non impegnato, tra cui Abbas Alawieh - un ex assistente del rappresentante del Michigan Rep. Rashida Tlaib, una palestinese americana, e del rappresentante del Missouri Rep. Cori Bush - e la sorella di Tlaib, Layla Elabed, hanno fatto pressione per uno slot di speaker palestinese americano alla convention nazionale democratica di agosto a Chicago, ma la loro richiesta è stata respinta dai leader del partito.

Hanno organizzato un sit-in di protesta fuori dal United Center per contestare la decisione, modificando infine la loro richiesta in una visita di Harris alle famiglie palestinesi americane in Michigan. La campagna avrebbe

