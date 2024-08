"I leader di Hamas sono psicopatici"

Dopo l'attacco dell'7 ottobre 2023, il figlio di un fondatore di Hamas è diventato il portavoce internazionale contro l'organizzazione terroristica. In un'intervista con ntv.de, Mosab Hassan Yousef ha anche incolpato l'Islam per l'instabilità nella regione.

ntv.de: Sono passati quasi dieci mesi dall'atroce attacco di Hamas che ha scatenato la guerra di Gaza. Ti ha sorpreso che uno dei principali architetti di esso, Ismail Haniyeh, fosse stato assassinato a Tehran alla fine di luglio?

Mosab Hassan Yousef: Era uno dei principali architetti del massacro dell'7 ottobre. Questi criminali pensavano di essere al sicuro nascondendosi tra i civili a Gaza o in Qatar.

Ma non era il capo del cosiddetto Ufficio Politico di Hamas?

È un'organizzazione terroristica brutale guidata dall'odio religioso e da un'ideologia illusoria. È responsabile della morte di molte persone innocenti e il suo obiettivo finale da quasi 36 anni è la distruzione del popolo ebraico. Finché la comunità internazionale non è stata in grado di portare questo assassino di massa alla giustizia, non c'era alternativa. L'eliminazione di un terrorista di Hamas dovrebbe essere celebrata.

Come pensi che l'assassinio di Haniyeh influenzerà il conflitto tra Hamas e Israele?

Hamas sta lentamente crollando. I suoi leader pagheranno per i loro crimini, indipendentemente dal luogo in cui si nascondono. Avrebbero dovuto essere eliminati all'inizio della guerra a Qatar.

Cosa intendi per questo?

Il Qatar è complice del brutale massacro dell'7 ottobre. Hanno finanziato Hamas, dato loro immunità, infrastrutture necessarie e probabilmente anche informazioni. Il loro canale di stato "Al Jazeera" li ha presentati come un movimento di resistenza. Ma solo perché il Qatar si spaccia per un giocatore globale con il suo capitale e le sue risorse energetiche, non significa che non possa essere chiamato a rispondere.

Ma il Qatar non è un importante mediatore in questo conflitto, specialmente riguardo alla liberazione degli ostaggi israeliani?

Per nulla, e la leadership di Hamas lì non ha alcun controllo su Yahya Sinwar a Gaza. Non possono fare pressione sul nuovo capo di Hamas e quindi non hanno potere per convincerlo a liberare gli ostaggi. Se le trattative sono l'unica opzione, Sinwar dovrebbe inviare una delegazione attraverso un passaggio sicuro a Cairo e parlare direttamente con Israele. Ma anche l'Egitto è colpevole.

Per favore, spiega questo.

La soluzione ovvia per la crisi umanitaria a Gaza era aprire il confine egiziano e permettere ai civili di andarsene. Questo avrebbe tolto a Hamas la carta dell'uso dei civili come scudi umani. Avrebbe permesso a Israele di eliminare l'organizzazione terroristica.

Hamas non può distruggere Israele, possono solo causare danni significativi attraverso attacchi terroristici. Qual è esattamente la loro strategia?

È un'organizzazione terroristica suicida con un'idea delirante mirata alla distruzione del popolo ebraico e alla sostituzione di Israele con uno stato islamico. I leader di Hamas sono psicopatici che non cercano il dialogo. Non accettano il diritto di Israele di esistere, né chiunque non rientri nella loro mentalità ristretta.

Qual è l'obiettivo finale di Hamas, quindi?

Vogliono uno "stato globale" con la loro versione radicale di Sunna islamica. Non solo per distruggere Israele, ma anche per eliminare altri movimenti islamici. Per loro, la civiltà occidentale con la sua democrazia, i valori, i diritti delle donne e la diversità è malvagia e blasfema.

Quando facevi parte di Hamas, hai incontrato praticamente tutti i leader attuali. Come li descriveresti?

15 anni fa, Ismail Haniyeh voleva uccidermi perché mi opponevo al fatto che mio padre diventasse parte della dittatura islamica cercata da Hamas a Gaza. Ho avuto contatti con leader come Khaled Mashaal e altri importanti terroristi che sono stati uccisi da allora. Hamas a Gaza è ancora più radicale della sua fazione nella Cisgiordania. Sono disposti a sacrificare i loro stessi figli per Allah e per la Palestina.

Pensi che una democrazia come Israele possa sconfiggere Hamas?

Ne sono convinto. Un tempo pensavo che Hamas fosse un'ideologia che non poteva essere sconfitta, ma è dipendente dal Movimento dei Fratelli Musulmani e quindi dall'Islam e dall'umanità. Non possiamo eliminarlo dall'oggi al domani, ma possiamo gradualmente indebolirlo. Anche i nazisti sono stati sconfitti e la loro ideologia è diventata priva di significato.

Chi dovrebbe agire a Gaza quando la guerra finirà?

Nessuno dovrebbe essere ricompensato per la sua violenza. Se i palestinesi volessero una soluzione, avrebbero colto ogni opportunità offerta. Prima la società deve prendere le distanze dall'islamismo, e sotto il controllo della sicurezza israeliana e un'amministrazione civile araba moderata, dovrebbero essere trovate soluzioni economiche per raggiungere la prosperità. Le persone dovrebbero anche ricevere un'istruzione moderna, infrastrutture e aiuto in tutti gli altri aspetti della vita.

Nel tuo nuovo libro "Dalla Hamas agli Stati Uniti", uscito la scorsa settimana in inglese, racconti la tua storia di lavoro come spia israeliana e la tua nuova vita come cristiano negli Stati Uniti. Ti fa male quando ti accusano di aver tradito la tua famiglia e la causa palestinese?

Per nulla. Durante la seconda Intifada, ho sempre fornito informazioni sugli attentatori suicidi e ho impedito loro di raggiungere i loro obiettivi. Non sono stato manipolato da nessuno. Mi sentivo come se stessi servendo l'umanità.

Ma hai aiutato lo stato di Israele, che è considerato un nemico da gran parte dei palestinesi...

Ho capito che stavo lottando per la causa sbagliata. Le nazioni arabe hanno sempre usato la cosiddetta questione palestinese per distruggere Israele. Mentre gli arabi hanno conquistato la regione palestinese dell'Impero bizantino nel VII secolo, il popolo ebraico ha un legame fisico e spirituale di 3500 anni con la terra di Israele, che è anche menzionato nel Corano. Tuttavia, l'Islam radicale sta conducendo una guerra religiosa contro il giudaismo.

Cosa intendi per questo?

Islam ritiene di avere il monopolio della verità e considera l'Ebraismo una corruzione, di cui Allah disapprova perché gli Ebrei sono stati disobbedienti e sono caduti in disgrazia. Pertanto, i musulmani hanno il diritto di punire eternamente gli Ebrei, nonché tutti i non musulmani che non obbediscono o si sottomettono ad Allah.

Dopo il massacro dell'ottobre 7, hai detto che questo genocidio contro il popolo ebraico era una questione personale per te. Cosa intendevi?

Sapevo di cosa Hamas era capace. In quel momento, me ne sono andato e ho scritto il libro anche per avvertire del loro pericolo. Molti mi hanno chiamato bugiardo, ma 15 anni dopo, il mondo intero ha assistito alla resurrezione di un mostro e al suo genocidio dell'ottobre 7.

Dopo che Israele ha ucciso il numero due dell'organizzazione terroristica libanese Hezbollah, il suo leader Nasrallah ha dichiarato che la guerra era entrata in una nuova fase. Siamo sull'orlo di una guerra totale tra l'Iran, i suoi proxy e lo stato ebraico?

Siamo in questa fase da 10 mesi. L'Iran è una minaccia globale molto seria e principalmente un nemico strategico degli Stati Uniti. Sono vicini a ottenere armi nucleari. Se Washington avesse affrontato la realtà della situazione nel Medio Oriente fin dall'inizio, avremmo potuto porre fine a questa guerra con l'Iran e Hezbollah in tre mesi. Gli Stati Uniti non hanno capito che legittimare e normalizzare atti terroristici porta al caos globale.

Un'alleanza tra Israele e l'Arabia Saudita potrebbe scoraggiare l'Iran e i suoi proxy?

Una espansione degli Accordi di Abramo potrebbe aiutare entrambi i paesi, poiché hanno interessi comuni. Tuttavia, il Regno non è amico di Israele o dell'Occidente. La religione di stato dell'Arabia Saudita è un'interpretazione radicale e conservatrice dell'Islam sunnita, e hanno co-finanziato il terrorismo internazionale per anni.

Come spieghi il fatto che anche dopo il massacro compiuto da Hamas, molte persone nel mondo occidentale condannano Israele e lo accusano di genocidio?

È sconcertante quanto Hamas abbia infiltrato Harvard e molte altre università occidentali con la sua indottrinamento e propaganda sulla vittima poco dopo il massacro. Hanno commesso un genocidio e hanno venduto al mondo che erano vittime di un genocidio. Stiamo assistendo ora a una Intifada globale basata su una narrazione falsa, che porta al caos in tutto il mondo. Le persone nel mondo libero sono cadute nella trappola di Hamas come utili idioti.

Hezbollah ha affermato di combattere di più contro gli Stati Uniti che contro Israele. Siamo effettivamente in uno scontro di civiltà? L'Occidente contro il mondo islamico?

Molti nel mondo islamico predicano un'interpretazione rigorosa della religione come ai suoi inizi nel settimo secolo. Tuttavia, c'era una cultura araba ricca prima dell'Islam sunnita e sciita. Non credo che Israele abbia un problema con gli Arabi o i Persiani. L'Islam è responsabile dell'instabilità nella regione. La sua lotta violenta per conquistare il mondo per la sua missione settaria inevitabilmente porta a conflitti con altre culture e altre religioni hanno fallito in questo senso.

Tal Leder ha parlato con Mosab Hassan Yousef

