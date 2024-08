Prima delle elezioni statali - I leader dell'SPD nell'est insoddisfatti dei semafori

Con il loro rinnovato scontro sul bilancio, la Coalizione del Semaforo ha acceso il malcontento tra i campagneurs dell'SPD nelle regioni orientali. "Il signor Lindner ha smarrito il numero di telefono del Cancelliere? Perché non discutono queste cose internamente?", ha chiesto il Ministro dell'Interno della Turingia e candidato principale dell'SPD Georg Maier al Tagesspiegel. "Il continuo battibecco nel governo federale è un peso significativo per noi campagneurs nelle regioni orientali. Esorto urgentemente tutti i responsabili della coalizione del Semaforo a porre fine a questo spettacolo estivo poco gradevole."

La Ministra degli Affari Sociali della Sassonia e candidata principale dell'SPD Petra Köpping ha espresso anch'essa disapprovazione, in particolare riguardo al ruolo del Ministro delle Finanze federale Christian Lindner (FDP) nella disputa. "Per essere onesti, il continuo avanti e indietro di Christian Lindner è veramente irritante", ha detto Köpping al Tagesspiegel. "È positivo che Olaf Scholz abbia parlato di nuovo. Se si prendono accordi in una coalizione, si dovrebbe anche rispettarli e non riaprire continuamente la pentola dei vermi per un titolo veloce."

Woidke: i populisti traggono beneficio dai problemi irrisolti

Il Presidente del Ministero di Brandeburgo e candidato principale dell'SPD Dietmar Woidke ha criticato il fatto che spesso ci siano litigi nella coalizione a Berlino. "Non solo questo danneggia la reputazione del governo federale, ma alla fine danneggia anche la nostra democrazia", ha detto all'Augsburger Allgemeine. "Credo che la gente si aspetti semplicemente leadership, forza e sicurezza in questo momento. I populisti traggono beneficio dai problemi irrisolti, dalle paure e dalle incertezze."

Nuovi parlamenti statali saranno eletti nella Turingia e nella Sassonia il 1° settembre e nel Brandeburgo il 22 settembre.

Risvegliato lo scontro sul bilancio

La disputa nella Coalizione del Semaforo sul bilancio federale del 2025 è stata riaccesa nei giorni recenti. Lo sfondo sono tre progetti che avrebbero dovuto ridurre il divario di finanziamento nel bilancio per un totale di otto miliardi di euro. Il Ministro delle Finanze Lindner aveva commissionato pareri di esperti a causa di preoccupazioni legali ed economiche sui progetti. Questi pareri hanno confermato alcune delle preoccupazioni, ma hanno anche mostrato modi per implementare almeno due dei tre provvedimenti.

L'SPD, l'FDP e i Verdi hanno recentemente cercato di prevenire che la disputa peggiori ulteriormente e hanno assunto un tono più conciliante - dopo che il Cancelliere federale Olaf Scholz (SPD) è intervenuto dalle vacanze. Scholz, Lindner e il Vicecancelliere Robert Habeck (Verdi) cercheranno soluzioni entro la metà di agosto.

