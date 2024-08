- I leader della filiale orientale di Edeka si allontanano dall'iniziativa anti-AfD

Edeka si schiera fermamente contro l'AfD prima delle elezioni statali in Sassonia e Turingia, utilizzando una campagna di marketing. Tuttavia, questo movimento ha causato dissenso all'interno delle file dell'azienda. Diversi punti vendita negli stati tedeschi dell'est si stanno prendendo le distanze dalle azioni di Edeka. I gestori dei negozi locali, utilizzando piattaforme social come Facebook e Instagram, hanno espresso che non si occupano di questioni politiche e non sostengono la campagna della casa madre.

Una dichiarazione di "Nah und Gut a Bockau in Sassonia", anche affiliato a Edeka, afferma: "Non comprendiamo e non approviamo perché Edeka esprime opinioni politiche e ci dissociamo fermamente da esse". I loro negozi servono tutti e operano indipendentemente come rivenditori per la loro comunità. Esprimere opinioni politiche come corporation mette a rischio "la nostra esistenza e i nostri posti di lavoro", aggiungono, sottolineando la loro dipendenza da ogni cliente.

Sentimenti simili sono stati espressi dai proprietari dei negozi Edeka di Halberstadt, Aschersleben e Zerbst, tutti dalla Sassonia-Anhalt. Tutte e tre le dichiarazioni includono la frase: "Sono un rivenditore di alimentari, non un politico, e non mi immischierò in questioni del genere con il mio negozio!"

Edeka e la campagna anti-AfD

Edeka ha pubblicato un annuncio a tutta pagina sul "Frankfurter Allgemeine Zeitung", la rivista settimanale "Die Zeit" e sui social network. Titolato "Perché il blu non è un'opzione da Edeka", l'annuncio si riferisce all'uso del colore blu come colore principale dell'AfD.

L'annuncio presenta vari frutti e verdure come cetrioli, broccoli, banane, ciliegie e fragole. Il testo recita: "Nel reparto di frutta e verdura, c'è una vasta gamma di colori tra cui scegliere". Continua: "L'evoluzione ci ha insegnato: il blu non è una buona scelta. In Germania, i Blu sono già la maggiore minaccia per una società varia".

L'AfD ha risposto alla campagna di marketing di Edeka. Torben Braga, portavoce deputy del consiglio di stato della Turingia, ha ringraziato una piattaforma social non specificata per il "costante supporto" nella campagna elettorale. Si è rivolto a Edeka dicendo: "I vostri clienti, dipendenti e fornitori votano anche per noi".

L'associazione del commercio HDE critica anche l'AfD

La Federazione del commercio tedesco (HDE) ha espresso pubblicamente la sua opinione questa settimana. Il presidente Alexander von Preen ha invitato a votare per i partiti democratici. "Posso solo mettere in guardia tutti i partiti dal deviare la società verso l'esclusione e l'odio", ha detto. "Questo non guida la società e l'economia verso un futuro prospero, ma verso un vicolo cieco", ha aggiunto.

Secondo l'HDE, attualmente ci sono circa 120.000 posti vacanti nel commercio. "Da dove verrà tutta la manodopera necessaria se i politici esclusivi e isolazionisti salgono al potere?" si è chiesto von Preen. Ha descritto l'AfD come pericolosa e irresponsabile: "Con Bjorn Hocke, una figura di spicco dell'AfD, ha nuovamente rivelato il suo desiderio di fallimento per le imprese familiari che pubblicamente sostengono una campagna per la diversità nella società e nell'economia", ha sottolineato von Preen.

Von Preen si riferisce alla campagna "Fatto in Germania - Fatto dalla diversità", un'iniziativa di oltre 40 aziende tedesche. I partecipanti includono la catena di farmacie Rossmann, il produttore di motoseghe e attrezzature per il giardinaggio Stihl, il conglomerato alimentare Pfeifer & Langen, il produttore di elettrodomestici Vorwerk e l'esperto di audio Sennheiser. Il candidato principale dell'AfD nella Turingia Höcke ha criticato la campagna in un evento elettorale del weekend a Sommerda, secondo un rapporto MDR, definendola ipocrita. "Spero che queste aziende affrontino gravi difficoltà economiche", ha detto Höcke.

