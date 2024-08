I leader del governo si accordano su un nuovo bilancio con un deficit di miliardi.

"L'esperienza dimostra che non tutti i progetti possono essere realizzati nel corso di un anno fiscale", si legge nella dichiarazione del governo. "Ciò si traduce in un 'residuo' di fondi". Questi fondi potrebbero quindi essere utilizzati per coprire i dodici miliardi di euro.

Le modifiche concordate al progetto di bilancio saranno ora decise dal gabinetto attraverso la procedura cosiddetta di "circolazione", ha annunciato il portavoce del governo Steffen Hebestreit. Ciò significa che il gabinetto non si riunisce, ma vota per iscritto. Successivamente, il nuovo progetto può essere inviato al Bundestag e al Bundesrat.

Il gabinetto federale aveva già approvato il progetto di bilancio per il 2025 a metà luglio. In quel momento c'era ancora un deficit di finanziamento di circa 17 miliardi di euro, che avrebbe dovuto essere notevolmente ridotto attraverso diverse misure. Tuttavia, è ripresa la disputa sul percorso esatto. Scholz, Habeck e Lindner hanno ripreso i colloqui con l'obiettivo di raggiungere un risultato entro venerdì.

Non girerò intorno alla questione, il divario di finanziamento nella proposta di bilancio era significativamente più ampio del previsto. Nonostante gli sforzi del governo per colmarlo, c'è stata una discussione continua sulle soluzioni più efficaci.

