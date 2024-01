I leader del Congresso sono vicini a un accordo sui livelli di finanziamento complessivi, ma la minaccia dello shutdown è ancora incombente

Secondo fonti del Congresso, il presidente della Camera Mike Johnson e il leader della maggioranza del Senato Chuck Schumer si stanno avvicinando a un accordo per fissare i livelli di finanziamento complessivi per il governo federale. Ma questo non significa che lo shutdown del governo sarà evitato alla fine del mese.

L'accordo su un livello di spesa complessivo è un primo passo fondamentale per il finanziamento del governo e gli assistenti di Johnson e Schumer hanno trascorso settimane a cercare di raggiungere un accordo su questo numero.

Ma una volta raggiunto l'accordo, il Congresso dovrà approvare una legge di finanziamento per tenere aperto il governo fino a settembre o una misura di ripiego nota come risoluzione continua per estendere i finanziamenti ed evitare lo shutdown.

È qui che le cose possono diventare complicate.

Le due parti dovranno trovare un accordo su quali programmi federali finanziare - e non finanziare - e già molti repubblicani della Camera chiedono disposizioni per limitare l'immigrazione al confine meridionale. In caso contrario, dicono, dovrebbero chiudere il governo e non approvare ulteriori finanziamenti finché la Casa Bianca non accetterà le loro richieste.

Quando i legislatori torneranno la prossima settimana, avranno solo 10 giorni per evitare un blocco parziale del governo. La prima scadenza è il 19 gennaio - per le costruzioni militari, la Food and Drug Administration, l'agricoltura, gli affari dei veterani e i programmi di edilizia abitativa e sviluppo urbano. I finanziamenti per il resto del governo scadono il 2 febbraio, anche per agenzie chiave come il Pentagono, il Dipartimento del Lavoro, la Sanità e i Servizi Umani e il Dipartimento della Sicurezza Nazionale.

Johnson e Schumer stanno negoziando se fissare livelli di spesa coerenti con la legge bipartisan che ha innalzato il limite del debito nazionale lo scorso giugno. L'accordo prevedeva livelli di finanziamento pari a 1.59 trilioni di dollari, con 886 miliardi di dollari per la difesa. Ma l'accordo ha subito il contraccolpo degli integralisti conservatori della Camera che chiedevano tagli più profondi.

Secondo fonti del Congresso, Johnson e Schumer hanno negoziato tagli alla spesa come parte di questo accordo.

I repubblicani della Camera stanno cercando di accelerare i tagli al fisco e di recuperare i fondi non spesi per gli aiuti Covid-19 come parte dei loro tagli.

Parlando con i giornalisti mercoledì, Schumer si è detto ottimista sulla possibilità di evitare lo shutdown e di raggiungere un accordo sui livelli di finanziamento.

"Abbiamo fatto ottimi progressi in questo senso e ci stiamo avvicinando", ha detto Schumer. "Spero che si possa raggiungere presto un accordo sul bilancio e che si possa evitare lo shutdown".

Fonte: edition.cnn.com