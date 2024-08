- I lavori sul binario principale della linea principale della S-Bahn stanno procedendo con successo.

La Deutsche Bahn, la ferrovia tedesca, sta procedendo con la linea principale della S-Bahn di Stoccarda, come dichiarato dalla stessa società. "La modernizzazione della linea principale della S-Bahn sta procedendo come previsto", ha dichiarato un portavoce dell'azienda. Il previsto periodo di chiusura è previsto per il 6 settembre, come pianificato.

Durante la prima parte delle vacanze, sono già stati realizzati vari progetti, come annunciato dal portavoce. Ad esempio, sono stati posati grandi quantitativi di cavi per la digitalizzazione dello scambio ferroviario nelle ultime settimane. Inoltre, sono state affilate le deragliamenti e il tunnel ha ricevuto nuova tecnologia di comunicazione e connessioni elettriche. I lavori sono proseguiti per collegare la S-Bahn al tunnel diretto alla futura stazione S-Bahn Mittnachtstraße, che fa parte del progetto Stuttgart 21.

Durante la seconda metà delle vacanze, i lavoratori si concentreranno sull'installazione di una nuova connessione di linea aerea nel tunnel e sostituiranno le deragliamenti. I cambiamenti più visibili per i passeggeri verranno effettuati verso la fine delle vacanze: allora, la stazione Feuersee riceverà un nuovo pavimento e una nuova scala.

I passeggeri saranno costretti a utilizzare mezzi di trasporto alternativi - Nessuna significativa lamentela

Non ci saranno treni in circolazione sulla tratta del tunnel tra la stazione centrale di Stoccarda e Vaihingen durante tutte le vacanze estive a causa dei lavori in corso. Secondo la Bahn, le seguenti stazioni non saranno interessate in questo periodo: Hauptbahnhof (profonda), Stadtmitte, Feuersee, Schwabstraße, Universität e Österfeld. Di conseguenza, i treni S-Bahn si fermeranno nella zona sopraelevata della stazione centrale. I passeggeri dovranno fare affidamento sui bus sostitutivi o sui treni navetta. Si tratta del quarto anno consecutivo di chiusura durante le vacanze estive, ha riferito la Bahn.

Sembra che non ci siano stati problemi significativi con il traffico sostitutivo, a differenza dei primi problemi incontrati sulla Rheintalbahn tra Rastatt e Baden-Baden. "Il traffico sostitutivo sembra funzionare relativamente bene", ha dichiarato Wolfgang Staiger, capo dell'associazione regionale Stuttgart di Pro Bahn. L'associazione dei passeggeri non ha ancora ricevuto lamentele importanti. Inoltre, un portavoce della Bahn ha sottolineato: "Il traffico sostitutivo ha funzionato finora quasi senza problemi".

