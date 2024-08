- I lavori di ristrutturazione del castello di Hohenzollern continuano

Un anno dopo la violenta tempesta che ha colpito il Burg Hohenzollern a Bisingen, i lavori di riparazione sono ancora in corso. Le massicce piogge e i venti hanno causato danni estesi per l'infiltrazione d'acqua, in particolare nel castello storico del distretto di Zollernalb, a circa 65 chilometri a sud di Stoccarda. Anja Hoppe, responsabile delle operazioni del castello, ha chiarito la situazione.

Le tavole del pavimento storico si sono gonfiate e il muffa è cresciuta sui vecchi travi. Sono ora visibili macchie d'acqua su alcune pareti e, in alcune aree, parti delle pareti di intonaco sono crollate. Hoppe ha stimato i costi totali dei danni, comprese le aree circostanti, in circa 300.000 euro.

Circa 35 delle 326 stanze del grandioso castello sono state interessate. Cinque di queste stanze sono aperte ai visitatori, con cartelli che descrivono i danni causati dalla tempesta. Alcune tavole di parquet sono mancanti qui e là e dovranno essere sostituite presto. I lavori di restauro dovrebbero continuare fino alla fine dell'anno.

Hoppe ha ricordato una forte tempesta che ha colpito il distretto di Zollernalb durante la notte tra il 24 e il 25 agosto 2023. La tempesta non solo ha causato danni all'interno del castello, ma ha anche sradicato numerosi alberi nel bosco sotto le vecchie mura. Il castello è stato chiuso ai visitatori per due giorni consecutivi.

Il maestoso Burg Hohenzollern si erge sulla cima di una collina. Gli studiosi ritengono che una versione precedente del castello possa essere stata costruita fin dal 11° secolo, con la prima menzione nel 13° secolo. Dopo vari assedi, distruzioni parziali e numerosi restauri, il castello è stato completamente restaurato tra il 1850 e il 1867, durante il regno del re Federico Guglielmo IV.

Circa 250.000 a 300.000 turisti visitano ogni anno questo seggio ancestrale della famiglia Hohenzollern, come rivelato dall'amministrazione. Il castello offre una vasta gamma di stanze storiche, tra cui un tesoro che ospita la corona del re prussiano del 1889, insieme ad altri reperti.

Il team di restauro si sta concentrando sulla sostituzione delle tavole di parquet danneggiate, in particolare quelle che sono meno di 30 cm di larghezza. Le altre aree interessate includono la riparazione dei travi ammuffiti e la sostituzione delle pareti di intonaco crollate.

