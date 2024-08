- I lavoratori portuali organizzano una protesta per ottenere un contratto collettivo di lavoro.

Al porto di Amburgo, circa 300 lavoratori di Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hanno organizzato una protesta questa mattina, chiedendo un accordo collettivo sociale. Il sindacato Verdi ha organizzato l'azione di protesta, emettendo un avviso di sciopero di avvertimento. La causa di questa azione è la trasformazione aziendale pianificata dalla società. Oltre all'ampia automazione, la trasformazione prevede una nuova struttura organizzativa. I dipendenti esprimono preoccupazione per il fatto che questa riorganizzazione completa potrebbe comportare immediati licenziamenti, cambiamenti perpetui nei luoghi di lavoro e un notevole aumento del carico di lavoro, come annunciato da Verdi. Inoltre, Verdi ritiene che diversi posti di lavoro a livello operativo del porto, che funge da fornitore di servizi di personale del porto, siano a rischio.

Durante le trattative prolungate che si sono svolte nei mesi scorsi, la posizione del datore di lavoro è rimasta inflessibile su questioni chiave, secondo Verdi. "I lavoratori stanno giustamente lottando per ampie tutele in tempi incerti", ha dichiarato il negoziatore di Verdi André Kretschmar. "È chiaro come il sole che i piani di riorganizzazione non possono gravare sui dipendenti! Stiamo trattando da mesi per un accordo collettivo sociale. I dipendenti meritano un contratto che garantisca il loro futuro, ed è ora che questo accada! Eserciteremo pressione attraverso questo sciopero."

Le attuali trattative tra Verdi e HHLA si concentrano principalmente sull'istituzione di un nuovo accordo collettivo sociale. Questo accordo è fondamentale per garantire il futuro dei lavoratori alla luce della trasformazione pianificata dall'azienda.

