I lavoratori portuali della costa orientale degli Stati Uniti iniziano uno sciopero, che ha un impatto significativo sul flusso commerciale internazionale.

Una settimana prima delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti, una disputa sindacale tra i lavoratori portuali sulla East Coast sta causando caos nel commercio internazionale. Le dispute sono iniziate un martedì sera, promosse dall'International Longshoremen's Association (ILA), che rappresenta circa 25.000 dipendenti in 14 principali porti. Le trattative per un nuovo contratto sembrano essere fallite prima dello sciopero. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha invitato a "trattative rapide e giuste" per risolvere la questione.

Questo sciopero potrebbe costare potenzialmente miliardi di dollari all'economia degli Stati Uniti ogni settimana. La distribuzione di alimenti e elettronica è interessata. Secondo l'ILA, i porti da Maine a Texas sono completamente bloccati.

Il presidente del sindacato Harold Daggett ha dichiarato: "Siamo pronti a continuare lo sciopero e a lottare per quanto necessario per ottenere i salari e le tutele dall'automazione che i nostri membri dell'ILA meritano". Le trattative con l'United States Maritime Alliance (USMX) sono giunte a un punto morto.

Si tratta del primo sciopero del sindacato dal 1977, con la minaccia di uno sciopero che aleggiava da mesi. Lo sciopero è una conseguenza delle trattative interrotte per un nuovo contratto, dopo la scadenza del precedente intorno alle 3 del mattino di martedì. Interessa circa 25.000 membri dell'ILA in 14 principali porti degli Stati Uniti, tra cui New York e New Jersey, Boston, Philadelphia e Houston.

