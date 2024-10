I lavoratori manuali dei cantieri navali sono impegnati in una lotta contro la meccanizzazione.

Questa è una lotta che potrebbe diventare sempre più comune man mano che l'automazione sofisticata e l'IA penetrano in quasi ogni luogo di lavoro.

Il Punto: Lo sciopero dei porti sulla East Coast sta generando molta attenzione per il suo potenziale impatto sull'economia - proprio come previsto. Il lavoro dei lungo mare è fisicamente impegnativo e le persone nei porti svolgono un ruolo cruciale nel far arrivare tutti i beni che vogliamo acquistare sugli scaffali dei negozi. Senza i lavoratori dei dock, non ci sono banane (o qualsiasi altra cosa) e quindi non ci sono profitti per le aziende che le producono e le spediscono.

Lo sciopero iniziato martedì ruota attorno a due questioni principali: i salari e l'automazione. Intorno ai porti, si possono vedere i lavoratori che mostrano cartelli con su scritto "i robot non pagano le tasse" e "l'automazione danneggia le famiglie".

Si oppongono a una tendenza che gli operatori portuali vogliono principalmente accelerare: più gru e camion senza conducente che trasportano merci dalle navi container, con meno umani che hanno bisogno di essere retribuiti.

Tuttavia, i benefici economici dell'automazione non sono così semplici. Anche se gli studi mostrano che l'automazione offre vantaggi ovvi, come costi operativi più bassi e meno errori umani, l'automazione dei porti da sola non aumenta solitamente la produttività, secondo un rapporto del 2018 di McKinsey.

I porti automatizzati "sono generalmente meno produttivi dei loro omologhi tradizionali" e i loro significativi investimenti in capitale raramente raggiungono gli standard dell'industria in termini di rendimenti, secondo i leader del settore intervistati da McKinsey. Tuttavia, l'automazione è una tendenza innegabile e gli esecutivi del trasporto marittimo degli Stati Uniti sembrano guardare con invidia ai porti moderni della Cina, di Singapore e dell'Europa.

"Il resto del mondo ci guarda dall'alto in basso perché combattiamo l'automazione", ha dichiarato Dennis Daggett, vice presidente esecutivo dell'International Longshoremen’s Association, fuori dal Port of New York and New Jersey martedì mattina. "Ricordate che questo settore, questo sindacato ha sempre saputo adattarsi all'innovazione. Ma non ci adatteremo mai ai robot che ci rubano il lavoro".

Le preoccupazioni dei lavoratori dei dock sono legittime.

L'automazione non eliminerà completamente la necessità di manodopera umana, ma ridurrà drasticamente il numero di personale necessario per la retribuzione, proprio come è successo in molti campi, come la produzione automobilistica e l'estrazione mineraria. Un rapporto dell'Economic Roundtable ha rivelato che l'automazione ha eliminato 572 posti di lavoro a tempo pieno nei porti di Long Beach e Los Angeles nel 2020 e nel 2021.

Il sindacato dei longshoreman richiede un aumento di 5 dollari all'ora per ciascuno dei sei anni del prossimo contratto e "linguaggio a tenuta stagna" per proibire l'introduzione di automazione o semiautomazione nei porti.

La sostituzione dell'automazione è un tema comune nella storia del lavoro operaio e è diventato un punto di contenzione negli scioperi di Hollywood dello scorso anno, quando gli attori e gli scrittori hanno cercato di proteggere il loro lavoro creativo dalla replica dell'intelligenza artificiale.

Tuttavia, l'ansia per l'automazione si è rapidamente diffusa anche nel lavoro bianco collo, dove i manager adottano l'IA con la speranza di sostituire il lavoro umano o aumentare la produttività.

Quest'estate, un sondaggio sulle grandi aziende degli Stati Uniti ha rivelato che più del 60% ha intenzione di utilizzare l'IA nel prossimo anno per automizzare i compiti precedentemente svolti dai dipendenti.

Sameera Fazili, l'ex deputy director del National Economic Council nell'amministrazione Biden, ha dichiarato che i lavoratori non dicono "no" all'automazione in generale, ma chiedono piuttosto un ruolo nel plasmare come viene integrata nel luogo di lavoro. E questa ansia sta contribuendo all'interesse crescente nell'organizzazione del lavoro.

"Questo sta accadendo in un ambiente in cui, non è che i CEO e gli azionisti stanno perdendo - possono continuare a profittare ... tutto il rischio è sostenuto da altri lavoratori e dall'azienda", ha detto Fazili. "E penso che sia interessante che le persone stanno dicendo 'no' e stanno cercando di testare il negoziato collettivo e l'organizzazione dei lavoratori come modo per avere quella voce".

Il Sostanziale: I bot stanno arrivando per tutti noi, il che rende l'esito dello sciopero dei porti particolarmente interessante da osservare. Come ha scritto la columnist del Washington Post Heather Long martedì, lo sciopero è "una prima battaglia dei lavoratori ben retribuiti contro l'automazione avanzata. Ce ne saranno molte altre".

Di fronte all'aumento dell'automazione e dell'IA in vari luoghi di lavoro, le aziende potrebbero dover rivedere le loro strategie per adattarsi a questa tendenza. Lo sciopero dei porti sulla East Coast evidenzia il potenziale impatto dell'automazione sui posti di lavoro, come dimostrato dal rapporto dell'Economic Roundtable, che ha rivelato che l'automazione ha eliminato 572 posti di lavoro a tempo pieno nei porti di Long Beach e Los Angeles nel 2020 e nel 2021.

