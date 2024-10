I lavoratori dell'Est che lavorano nei porti lungo la costa orientale degli Stati Uniti decidono di smettere di lavorare, iniziando uno sciopero.

Along the entire eastern seaboard of the United States, a significant portion of the nation's containerized international trade is managed through major ports. However, starting from midnight, operations have come to a halt as over ten thousand dockworkers have chosen to strike. This action is expected to have widespread consequences across the nation, potentially costing hundreds of millions of dollars each day.

Cinque settimane prima delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti, questo sciopero dei lavoratori portuali potrebbe potenzialmente disturbare il commercio internazionale. Intorno a mezzanotte ora locale, i lavoratori dei vari porti della East Coast hanno deciso di abbandonare il lavoro, come riportato da diverse fonti, tra cui CNBC. Anche dopo una nuova proposta dell'azienda che offriva quasi un aumento di stipendio del 50% non è riuscita a fermare lo sciopero.

Circa metà del traffico containerizzato del commercio internazionale degli Stati Uniti viene gestito attraverso i porti della East Coast. Questo sciopero dei membri dell'International Longshoremen's Association (ILA) potrebbe quindi avere effetti immediati e comportare perdite di diverse centinaia di milioni di dollari al giorno. Anche la Casa Bianca ha invitato sia l'ILA che il rappresentante dell'azienda, USMX, a raggiungere un accordo.

I lavoratori dell'ILA sono responsabili del carico e scarico delle navi e della manutenzione dell'attrezzatura del porto. Il sindacato sostiene che l'industria del trasporto marittimo dei container incassa miliardi di profitti. Secondo il "Wall Street Journal", durante le trattative hanno richiesto un aumento di stipendio del 77% in un periodo di quattro anni. Un'altra richiesta chiave è la tutela contro l'automazione, che potrebbe portare a perdite di lavoro.

Lo sciopero sta temporaneamente paralizzando alcuni dei punti di ingresso cruciali del paese per il cibo, i veicoli, le macchinari pesanti, i materiali da costruzione, i chimici, i mobili, i vestiti e i giocattoli importati. I grandi rivenditori, che si trovano attualmente nel mezzo della loro stagione degli acquisti autunnali, affermano di poter inizialmente far fronte allo sciopero poiché hanno portato avanti i beni e hanno deviato altri spedizioni ai porti della West Coast. Tuttavia, gli esecutivi mettono in guardia sul fatto che uno sciopero che dura una settimana o più potrebbe aumentare i costi di spedizione e causare scarsità.

Lo sciopero dei lavoratori dell'ILA potrebbe avere un impatto significativo sulle esportazioni e importazioni delle aziende degli Stati Uniti. Se lo sciopero continua, potrebbe disturbare le catene di approvvigionamento e aumentare i costi per le aziende di beni di consumo.

