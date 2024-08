- I lavoratori della Turingia progrediscono nella parità salariale

In Turingia, il reddito medio è salito nuovamente nel 2023, ma ancora una volta si colloca significativamente al di sotto della media nazionale. La cifra centrale per tutti i dipendenti a tempo pieno soggetti a contributi previdenziali era di €3.109 nel 2023, con un aumento di €164 o del 5,6% rispetto all'anno precedente, secondo l'ufficio regionale dell'Agenzia federale per il lavoro. A livello nazionale, il reddito medio ha raggiunto €3.796 a dicembre 2023, con un aumento annuale del 4%.

I settori dell'assistenza e dei servizi sociali hanno registrato la crescita più significativa dei salari lordi in Turingia. Il salario medio in questo settore era di €3.268 a dicembre 2022 e è salito a €3.556 nell'anno successivo, con un aumento del quasi 9%. Anche il settore dell'ospitalità ha registrato un aumento del 9%.

Le donne guadagnano in media meno degli uomini. A dicembre 2023, il loro salario medio era di €3.060, rispetto ai €3.128 degli uomini. La prevalenza di lavori industriali in Turingia è stata citata come causa di questa disparità. Tuttavia, le donne hanno superato gli uomini in termini di crescita annuale dei salari lordi mensili, con un tasso del 6,32% rispetto al 5,28% degli uomini.

In Turingia, i salari sono più alti per i residenti urbani rispetto a quelli rurali. Il salario medio lordo mensile più alto si trova a Jena, con €3.875. Weimar segue da vicino con €3.443, mentre Erfurt si classifica al terzo posto con €3.356. I salari più bassi si trovano nel distretto di Saale-Orla, con un salario medio lordo mensile di €2.831.

Secondo l'agenzia per il lavoro, i medici e i dentisti hanno il salario medio lordo più alto in Turingia, con €7.038 a dicembre 2023. I dipendenti universitari si classificano al secondo posto con €5.208, mentre i professionisti dell'assistenza personale, come parrucchieri e estetisti, si trovano in fondo alla lista con un salario medio lordo di €1.906.

