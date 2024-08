I lavoratori della più grande miniera di rame del mondo in Cile hanno scioperato

Il martedì, i lavoratori della più grande miniera di rame del mondo in Cile hanno iniziato uno sciopero. I sindacati della miniera Escondida hanno dichiarato che le trattative con l'azienda, la società australiana BHP, sono fallite. I lavoratori chiedono un accordo di condivisione dei profitti a causa dell'aumento dei prezzi del rame. Uno sciopero prolungato potrebbe influire sul mercato globale del rame.

I membri del sindacato avevano votato a favore dello sciopero all'inizio di agosto. I media locali riportano che BHP ha proposto di pagare a ciascun lavoratore $28.900. I sindacalisti chiedono $36.000 - equivalenti all'1% dei dividendi che fluiscono agli investitori stranieri. La miniera Escondida nel deserto dell'Atacama è proprietà del 57,5% di BHP. Inoltre, la società australiana Rio Tinto detiene una quota del 30%, mentre la società giapponese Jeco detiene il 12,5%.

I salari dei lavoratori di Escondida sono ben al di sopra della media nazionale in Cile, ma in linea con gli standard dell'industria del rame cileno. Il Cile è il più grande produttore di rame del mondo, con il settore che rappresenta il 10-15% del suo PIL. Una parte significativa del metallo estratto viene esportata in Cina per fusione, raffinazione e lavorazione.

Nel 2017, i lavoratori della miniera hanno scioperato per 44 giorni, con perdite economiche stimate di $740 milioni. Nel 2021, BHP è riuscita a evitare uno sciopero. Tuttavia, i sindacati sono ora determinati e hanno i mezzi per uno "sciopero molto lungo", significativamente più lungo dello sciopero del 2017.

