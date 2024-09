- I lavoratori della fabbrica di Baunatal della VW esprimono frustrazione e costernazione, secondo IG Metall.

I dipendenti della fabbrica di Volkswagen a Baunatal, nella North Hesse, hanno espresso la loro rabbia e delusione in una riunione, secondo IG Metall. La causa del loro malcontento sono le misure di austerità intensificate dell'azienda, che includono potenziali chiusure della fabbrica durante i momenti difficili, un'idea che trovano difficile da comprendere.

Il più grande costruttore di automobili d'Europa, Volkswagen, ha annunciato lunedì che le chiusure della fabbrica e i licenziamenti sono ora parte delle sue misure di risparmio per il suo marchio principale, Volkswagen. La fabbrica di Baunatal, con circa 15.500 dipendenti, è la più grande fabbrica di componenti all'interno del gruppo Volkswagen a livello globale e viene riconosciuta come il più grande datore di lavoro nella North Hesse. In questa fabbrica viene prodotto una parte significativa dei sistemi di trazione elettrici.

La fabbrica di Baunatal a Kassel viene vista come un impianto altamente avanzato dal consiglio di fabbrica. Il portavoce del consiglio centrale di fabbrica ha dichiarato: "Abbiamo pionieristicamente trasformato la nostra fabbrica di componenti, probabilmente prima di qualsiasi altro concorrente". La fabbrica è stata sviluppata come centro di eccellenza per le unità di guida elettrica dal 2016. Recentemente, Kassel ha ottenuto il contratto per il centro di eccellenza per i grandi fusori, un requisito cruciale per i futuri telai delle batterie. Il prodotto più importante per i motori a combustione, la trasmissione a doppia frizione, non è più necessario per le auto elettriche.

Questo anticipo verso l'elettromobilità si è dimostrato fruttuoso. Il portavoce ha detto: "A causa del cambiamento della trazione, circa il 70% della creazione di valore originale legata alla trazione del motore a combustione diminuirà a breve o lungo termine nelle nostre fabbriche di componenti Volkswagen". Questo sottolinea l'importanza dei nuovi campi di business che integrano e potrebbero sostituire quelli esistenti, a seconda dell'espansione dell'elettromobilità.

Il rappresentante sindacale Dietzel non considera la fabbrica di Baunatal sull'orlo del precipizio, ma esprime preoccupazione per il fatto che la mancanza di investimenti nel sito potrebbe rappresentare una minaccia significativa per i posti di lavoro a lungo termine. La direzione aziendale ha mostrato la volontà di dialogare, ma la sua condizione è che il consiglio "venga alla ragione". Dietzel ha affermato: "Il conflitto non è opera nostra, ma se ci viene imposto, lo affronteremo". Inoltre, considera le misure di austerità come una "scenario minaccioso" in vista del prossimo round salariale nel settore metalmeccanico e dell'elettronica in autunno.

Il ministro dell'Economia dell'Assia, Kaweh Mansoori (SPD), era presente alla riunione, secondo Dietzel. Il ministro ha espresso la sua sorpresa e ha fatto riferimento alla sua visita al sito alcune settimane fa durante il suo tour estivo. Argomenti come le potenziali chiusure della fabbrica e i licenziamenti non sono stati discussi durante quella visita. In

