I lavoratori autonomi e i lavoratori liberi possono ottenere prestiti; comprendere la procedura

Ottenere un prestito da una banca è difficile per molti freelance e lavoratori autonomi. Ecco come possono aumentare le loro possibilità.

Spesso, hanno ottimi guadagni e un punteggio di credito eccezionale, ma le banche trovano difficile concedere prestiti ai freelance e ai lavoratori autonomi. Un motivo è il flusso di entrate irregolare. Ecco cinque strategie per superare questo ostacolo.

1. Inizia contattando la tua banca principale

Jörg Buschan, esperto di diritto del credito presso l'Associazione Bancaria Tedesca a Berlino, consiglia di contattare la tua banca principale per prima cosa. Hanno la maggiore comprensione della tua situazione finanziaria e possono offrire consigli preziosi.

Se la tua banca principale fa un'offerta, considera di confrontarla con le proposte di altre banche, suggerisce Buschan. E la buona notizia è che questo confronto può essere fatto online.

Per scopi specifici, considera i prestiti promozionali della KfW bank. Ad esempio, c'è il prestito promozionale ERP per PMI e liberi professionisti. Per ottenere questo prestito, i fondi devono essere utilizzati per finanziare le tue attività da libero professionista o freelance.

2. Dimostra entrate costanti e solvibilità

"Le banche hanno bisogno di vedere entrate costanti di un importo significativo", dice Andreas Lutz, presidente dell'Associazione dei Lavoratori Autonomi e Imprenditori (VGSD) a Monaco. Queste entrate possono provenire da attività non autonome, redditi da affitti o plusvalenze.

La solvibilità è altrettanto importante - ovvero il pagamento tempestivo dei prestiti precedenti. Quando richiedi un prestito, le banche ti chiederanno il consenso per verificare la tua solvibilità con SCHUFA. Suggerimento: puoi richiedere una dichiarazione gratuita da loro - e servizi simili - una volta all'anno per valutare la tua solvibilità, consiglia Lutz.

3. Mostra qualsiasi bene possiedi

I freelance e i lavoratori autonomi possono aumentare le loro possibilità di ottenere un prestito se hanno certi beni. "Questi possono includere una proprietà senza ipoteca, una polizza assicurativa sulla vita o un conto titoli", dice Lutz.

È anche possibile che il tuo coniuge, partner o familiare sia disposto a co-firmare il prestito.

4. Prepara i documenti essenziali

La preoccupazione principale della banca è se puoi ripagare il prestito. Per capire meglio, chiederanno ai lavoratori autonomi e ai freelance i bilanci annuali delle ultime tre anni. Da questi, possono analizzare e confrontare il turnover, i profitti e i margini di profitto, spiega Lutz del VGSD.

I documenti cruciali includono le dichiarazioni dei redditi delle ultime tre anni, nonché i statements del conto corrente e del conto titoli, consiglia l'esperto di diritto del credito Buschan. Non dimenticare di portare il tuo documento d'identità per la verifica.

5. Considerazioni chiave prima di finalizzare il prestito

Ce l'hai fatta - la banca è disposta a prestare a un freelance o a un lavoratore autonomo. Ecco altri aspetti da considerare.

Impegni monetari: "Gli impegni mensili per gli interessi e il capitale non dovrebbero essere troppo gravosi rispetto al tuo reddito", dice Lutz. Questo aiuta a evitare sforzi finanziari durante le eventuali fluttuazioni delle entrate.

Assicurazione sul credito: "Potrebbe valere la pena considerare l'investimento nell'assicurazione sul credito", suggerisce Buschan. Questa copertura protegge i prestatari dai rischi quando il debitore non paga.

Flessibilità: I freelance e i lavoratori autonomi dovrebbero mirare a qualche flessibilità nel ripagare le rate del prestito - ad esempio, la possibilità di fare un pagamento unico durante i periodi di prosperità. "Questo aiuterà a pagare il prestito prima", dice Buschan.

Consulenza aggiuntiva: I lavoratori autonomi alle prime armi possono cercare consigli da un consulente per le piccole imprese e le startup. Questi consigli possono offrire preziose informazioni per la tua attività - "e perhaps even the advice not to take out a loan if the proposed investment might not be worthwhile", dice Lutz.

Prestito privato: Invece di fare da garante, i membri della famiglia potrebbero essere aperti a prestare direttamente ai lavoratori autonomi o ai freelance. "Un tale prestito solitamente presenta tassi di interesse più bassi e maggiore flessibilità", dice Lutz.

Dopo aver dimostrato entrate costanti e solvibilità, è fondamentale mostrare qualsiasi bene possiedi per aumentare le possibilità di ottenere un prestito. Questi potrebbero includere una proprietà senza ipoteca, una polizza assicurativa sulla vita o un conto titoli. (Lutz)

In alcuni casi, i prestiti privati come i prestiti dalla famiglia possono essere un'opzione. Questi prestiti spesso presentano tassi di interesse più bassi e maggiore flessibilità rispetto ai prestiti bancari. (Lutz)

Leggi anche: