I lavoratori agricoli esprimono preoccupazione per la notevole riduzione dei raccolti.

Agricoltori in Germania hanno avuto un raccolto inferiore alle aspettative quest'anno, con rese di cereali significativamente inferiori rispetto all'anno precedente. Le principali cause sono state le piogge eccessive e l'insufficiente soleggiamento. Tuttavia, ciò che really infastidisce gli agricoltori sono le "regolamentazioni basate sulla teoria" della politica.

Secondo l'Associazione degli Agricoltori Tedeschi, la resa prevista per quest'anno è di circa 39,3 milioni di tonnellate, in calo rispetto ai 42 milioni di tonnellate del 2023. È un vero colpo al morale, dicono. Le piogge, a volte intense, hanno avuto un impatto negativo non solo sulla resa, ma anche sulla qualità del cereale in alcune aree.

Il presidente dell'Associazione degli Agricoltori, Joachim Rukwied, ha descritto il raccolto di quest'anno come un'altra delusione. Ha incolpato le condizioni meteorologiche avverse, in particolare il clima umido dall'autunno all'inizio dell'estate, e la mancanza di sole, per la resa deludente. La pioggia durante il periodo del raccolto ha spesso rallentato i mietitrebbiatrici. La resa di cereali significativamente inferiore alla media evidenzia ancora una volta l'impatto chiaro del cambiamento climatico.

Rukwied ha anche criticato ciò che ha definito "requisiti legislativi miope". Ha invitato la politica a abolire le "regole teoriche e prive di praticità" per il settore. L'associazione ha accusato la politica di rendere quasi impossibile per gli agricoltori produrre frumento di alta qualità, nonostante la domanda. Invece, sono costretti a produrre frumento da foraggio a causa delle regolamentazioni sulla fertilizzazione, tra le altre cose.

La pioggia porta benedizioni alle barbabietole da zucchero, mais e patate

Rukwied ha anche fatto notare le restrictioni crescenti sulla protezione delle piante come contributo al calo di resa e qualità del cereale e del colza. Ha sottolineato l'urgenza di una riformulazione della politica di protezione delle piante, data l'alta rischio di malattie fungine in questa stagione.

Interessantemente, le piogge eccessive sono state per lo più benefiche per le barbabietole da zucchero, il mais, le patate e gli ortaggi. Tuttavia, le patate hanno subito marciume fogliare e tuberario, e sono emerse nuove malattie nelle barbabietole da zucchero.

Nella frutticoltura, sono stati inflitti danni significativi, in particolare a causa delle gelate tardive. L'associazione si è lamentata dei doppi ostacoli rappresentati dalle restrictioni sulla protezione delle piante e dal salario minimo. Nella viticoltura, si prevede una resa inferiore alla media in tutte le regioni di coltivazione. Il rapporto sul raccolto dell'Associazione degli Agricoltori Tedeschi è una stima, derivata dai rapporti delle 18 associazioni degli agricoltori dei singoli Stati sull'area effettivamente raccolta e le rese.

Leggi anche: