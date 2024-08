I lavoratori agricoli esprimono preoccupazione per la notevole diminuzione dei raccolti.

Molti agricoltori tedeschi sono insoddisfatti del raccolto di frumento di quest'anno, poiché è significativamente inferiore rispetto all'anno precedente. L'Associazione degli Agricoltori Tedeschi ha stimato un rendimento di 39,3 milioni di tonnellate, rispetto ai 42 milioni di tonnellate del 2023. Si tratta di un "rapporto deludente". In alcune regioni, i rendimenti e persino la qualità del grano sono stati colpiti dalle piogge persistenti e spesso intense.

Il presidente dell'Associazione degli Agricoltori Tedeschi, Joachim Rukwied, ha definito il raccolto di quest'anno un'altra situazione stressante che si è conclusa con una grande delusione. Ha attribuito il maltempo dall'autunno fino all'inizio dell'estate e la scarsa insolazione come fattori contribuenti. Inoltre, la pioggia durante il raccolto ha spesso rallentato i mietitrebbiatrici. Il significativo calo del rendimento del frumento evidenzia ancora una volta l'impatto chiaro del cambiamento climatico.

Rukwied ha inoltre criticato le "direttive governative sbagliate" per il basso rendimento del settore. Ha invitato la politica a eliminare "direttive teoriche e inapplicabili" per gli agricoltori. È frustrante che, mentre c'è una forte domanda di frumento di qualità, gli agricoltori siano in grado di produrre solo frumento da foraggio a causa di norme in corso, come quelle relative alla fertilizzazione.

Tuttavia, le crescenti restrizioni sui pesticidi stanno contribuendo a diminuire i rendimenti e la qualità del frumento e del colza, secondo Rukwied. Ha sottolineato l'importanza di poter proteggere le piante in stagioni con tassi di infezione di malattie fungine particolarmente elevati, e ha invitato a "un'immediata correzione della politica sui pesticidi".

La pioggia ha avuto per lo più un impatto positivo sulla barbabietola da zucchero, il mais, le patate e gli ortaggi. Tuttavia, le patate sono state significativamente colpite dalla marciume delle foglie e dei tuberi. Nella barbabietola da zucchero, si sono diffuse nuove malattie.

Nella frutticoltura, ci sono state "perdite significative" principalmente a causa delle gelate tardive. "Qui, le restrizioni sui pesticidi e il salario minimo creano una situazione complessiva difficile", ha osservato l'associazione. Nei vigneti, sono previsti rendimenti inferiori alla media in tutte le zone di coltivazione. Il rapporto sul raccolto dell'Associazione degli Agricoltori Tedeschi è una stima e si basa sui resoconti delle 18 associazioni di agricoltori

Leggi anche: