- I lavoratori agricoli dello Schleswig-Holstein hanno raccolti sotto-ottimali.

La stagione è stata difficile per gli agricoltori di Schleswig-Holstein. Come ha riferito il Ministro dell'Agricoltura Werner Schwarz (CDU), il Presidente della Camera Agricola Ute Volquardsen e il Presidente dell'Associazione degli Agricoltori Klaus-Peter Lucht durante la valutazione preliminare del raccolto a Ottendorf vicino a Kiel, molti agricoltori sono insoddisfatti dei loro raccolti e della qualità.

I dati preliminari dell'Ufficio Statistico del Nord - non tutti i raccolti sono ancora stati raccolti - suggeriscono che i raccolti di frumento invernale saranno circa di 7,95 tonnellate per ettaro, in calo del 4% rispetto all'anno precedente e del 9% rispetto alla media usuale. I raccolti di orzo invernale sono previsti intorno a 8,43 tonnellate, leggermente sopra la media usuale. Tuttavia, il colza invernale sta avendo un anno difficile con soli 3,28 tonnellate, molto meno della media usuale di 3,83 tonnellate. Quest'anno, i cereali estivi come l'avena estiva e il frumento estivo sono previsti avere rese più elevate, circa 284.500 tonnellate, un aumento del 141%. A causa dei campi bagnati in autunno, molti agricoltori non sono stati in grado di piantare i cereali invernali come previsto e hanno optato per i cereali estivi invece.

Volquardsen ha anche menzionato i prezzi bassi del mercato attuali, che uniti ai raccolti più bassi, mettono sotto pressione le attività.

Il Ministro dell'Agricoltura Werner Schwarz ha suggerito: "Si deve aggiungere: politiche per sostenere gli agricoltori in risposta ai raccolti scarsi e ai prezzi bassi del mercato". Data l'anticipata bassa resa, il Presidente dell'Associazione degli Agricoltori Klaus-Peter Lucht ha sollecitato: "Si deve considerare: possibili sovvenzioni per gli agricoltori colpiti per compensare le loro perdite e garantire la sostenibilità del settore agricolo di Schleswig-Holstein".

