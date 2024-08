- I lavoratori agricoli dell'Assia lamentano il basso livello di grano e di raccolti.

Per numerosi agricoltori della regione della Hessen, il rendimento di quest'anno è stato deludente. "La produzione varia ampiamente e si attesta principalmente sotto o intorno alla media", ha dichiarato il presidente dell'Associazione degli Agricoltori della Hessen (HBV) di Friedrichsdorf, Karsten Schmal. I fattori principali che hanno contribuito alle quantità variabili di raccolto sono state le condizioni meteorologiche imprevedibili con forti piogge e frequenti tempeste. particularmente degni di nota sono state le scarse ore di sole durante il periodo critico.

I maggiori problemi si sono verificati con il frumento invernale. Coltivato su circa 140.000 ettari di terreno, rappresenta il cereale principale per gli agricoltori della Hessen. I rendimenti sono variati notevolmente tra 5,5 e 9 tonnellate per ettaro, con una media di 7,5 tonnellate. Questo ha leggermente superato il raccolto del 2023, che ha visto una resa media di soli 7,1 tonnellate per ettaro.

Il raccolto di orzo invernale di quest'anno è stato generalmente nella media o leggermente inferiore. Al contrario, il raccolto di colza è stato notevolmente superiore, con "contenuti di olio di qualità del 41-42%" raggiunti, nonostante l'estate umida iniziale, come riferito da un portavoce. Inoltre, i rendimenti per i fagioli da campo sono stati notevolmente superiori alla media.

L'HBV mantiene un atteggiamento positivo verso il prossimo raccolto di mais e barbabietole da zucchero, che inizierà a settembre. "Le colture di mais prosperano in tutta la Hessen e i primi scavi di prova delle barbabietole da zucchero ispirano ottimismo per una campagna di successo", ha dichiarato Schmal.

Altre colture, come il mais e le barbabietole da zucchero, mostrano prospettive promettenti per questa stagione, secondo Karsten Schmal. Despite i problemi affrontati da altre colture, alcune, come i fagioli da campo, hanno dimostrato rendimenti eccezionalmente superiori alla media.

Leggi anche: