I Las Vegas Raiders assumono Sandra Douglass Morgan come prima presidente donna nera nella storia della NFL

In una conferenza stampa all'Allegiant Stadium di Las Vegas per annunciare l'assunzione, a Morgan è stato chiesto cosa significasse per lei entrare nella storia della lega.

"Sono stata la prima in altre posizioni che ho ricoperto, che si trattasse di procuratore della città o del consiglio di controllo del gioco", ha detto Morgan. Non voglio assolutamente essere l'ultima e voglio arrivare al punto in cui non ci siano più primi... Vorrei fare un applauso a tutte le... donne precedenti che sono state leader e visionarie, se posso essere un'ispirazione o aiutare o aprire le porte a qualsiasi altra donna o ragazza là fuori, allora è un risultato incredibile per me".

"L'importanza e l'effetto di questo non mi sfuggono. So che lo sport è un settore dominato dagli uomini, proprio come il gioco d'azzardo, e dobbiamo continuare ad abbattere queste barriere".

Mark Davis, proprietario dei Raiders, ha sottolineato la sua esperienza, integrità e passione per la comunità di Las Vegas.

"Dal momento in cui ho incontrato Sandra, ho capito che era una forza con cui fare i conti", ha dichiarato in un comunicato stampa. "Siamo estremamente fortunati ad averla al timone".

La CNN ha contattato la NFL per un commento.

Il Las Vegas Review-Journal ha ottenuto una lettera ai membri dell'organizzazione che annunciava l'assunzione.

"Sono entusiasta di unirmi a voi in uno dei momenti più emozionanti della storia della nostra organizzazione", ha dichiarato Morgan nella lettera. "Non vedo l'ora di incontrare ognuno di voi di persona nelle prossime settimane".

A maggio Davis ha licenziato l'allora presidente della squadra Dan Ventrelle, senza fornire una motivazione per il suo licenziamento.

Tuttavia, in una dichiarazione inviata via sms al Review-Journal, Ventrelle ha detto di essere stato licenziato come ritorsione per aver informato la Lega di presunte denunce in cui Davis affermava di aver creato un ambiente di lavoro ostile e di altre potenziali scorrettezze, che secondo lui Davis aveva respinto. Quando all'epoca il Review-Journal gli chiese delle accuse di Ventrelle, Davis disse di esserne a conoscenza e di non voler commentare. La NFL ha dichiarato che avrebbe esaminato le accuse.

L'anno scorso, l'allenatore dei Raiders Jon Gruden si è dimesso dopo che sono emerse notizie sul suo uso di un linguaggio omofobico, razzista e misogino nelle e-mail mentre lavorava come analista su ESPN. Si è scusato dicendo che "non ha mai voluto ferire nessuno".

Nella sua lettera, Morgan ha affrontato questioni organizzative, come riporta il quotidiano di Las Vegas.

"Voglio essere chiara: non sono qui per evitare o eludere problemi o preoccupazioni che devono essere affrontati", ha scritto il Review-Journal. "Ho riflettuto a lungo sulla possibilità di unirmi a voi, e l'ho fatto perché credo nella promessa dei Raiders. Soprattutto, credo nei vostri valori fondamentali di integrità, comunità e impegno per l'eccellenza. Mi aspetto che voi li incarniate e che mi riteniate responsabile di fare lo stesso".

Le prime volte storiche non sono nuove per i Raiders. I Raiders sono stati la prima squadra della NFL moderna ad assumere un capo allenatore di colore quando hanno assunto Art Shell nel 1989. Nel 1997, con l'assunzione di Amy Trask, sono diventati la prima squadra ad assumere una donna come amministratore delegato.

Jason Wright, assunto nel 2020 dai Washington Commanders, è stato il primo presidente di squadra di colore della NFL. All'inizio di quest'anno, i Baltimore Ravens hanno assunto Sashi Brown come presidente.

Morgan è un'ex presidente del Nevada Gaming Control Board, nominata nel 2019. È stata la prima donna di colore a ricoprire anche quel ruolo.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com