- I ladri sotto copertura che prendono di mira le fonti di energia elettrica, deliberatamente disturbano gli sforzi per combattere la peste suina.

Nel conflitto contro la Febbre Suina Africana (FSA), il distretto Reno-Neckar ha sospeso le attività dei labirinti di mais e ha imposto regolamentazioni più severe per il campeggio e la pesca. Che sia per piacere o per affari, ai singoli individui è ora vietato allontanarsi dai sentieri pubblici per 15 metri prima di raggiungere l'acqua, come ha dichiarato un rappresentante dell'amministrazione del distretto di Heidelberg. Il campeggio selvaggio è anche proibito.

La commissaria Doreen Kuss della Salute e dell'Ordine Pubblico ha dichiarato che queste iniziative mirano a ridurre le interferenze con i cinghiali selvatici e quindi fermare la rapida diffusione della malattia. Le linee guida generali sono state inoltre riviste in conformità con una regolamentazione dell'UE.

Furto di scatole di alimentazione come sabotaggio

Per prevenire la diffusione della malattia, il distretto ha scelto di erigere recinzioni elettriche alte 90 cm lungo le strade federali, alimentate da scatole di alimentazione a batteria. Purtroppo, con rammarico, queste scatole di alimentazione sono state vittime di furti, come ha riferito Kuss. Questi furti stanno sabotando i nostri sforzi per controllare la FSA e sono illeggali.

A nord di Hemsbach, un cacciatore ha trovato un cinghiale selvatico infetto pochi giorni fa. Non sono stati segnalati altri casi all'interno del distretto, ha dichiarato il rappresentante. Gli esseri umani non sono influenzati dal virus, ma è altamente contagioso e spesso letale per i maiali domestici e selvatici.

Obbligo di guinzaglio e divieto di geocaching

Gli operatori dei labirinti di mais devono ora attendere il completamento di una ricerca con droni per cinghiali selvatici, carcasse o resti correlati prima di poter iniziare a falciare o raccogliere il campo. Inoltre, in un'area di circa 3 chilometri intorno al luogo in cui è stato trovato l'animale infetto, i cani devono essere tenuti al guinzaglio e solo i sentieri designati sono aperti per le biciclette, l'equitazione e le passeggiate. Il geocaching e le cacce al tesoro correlate sono proibiti.

