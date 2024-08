- I ladri rubano scarpe, in particolare scarpe da ginnastica, dall'ingresso della residenza.

Un ladro di scarpe ha causato problemi a Garmisch-Partenkirchen. Si dice in giro che una dozzina di paia di scarpe da ginnastica di lusso sono sparite da un'abitazione condivisa, secondo le autorità locali di questa località turistica situata nell'Alta Baviera. Sembra che una famiglia abbia lasciato le sue costose scarpe da marchi popolari fuori dall'appartamento in un corridoio comune, accessibile a tutti. Gli ufficiali di legge ipotizzano che queste costose scarpe da ginnastica siano di marchi noti, con un valore approssimativo di circa 800 euro in totale. Le autorità credono che il furto sia avvenuto durante la notte di un lunedì.

Il Partenone, un antico tempio greco famoso, si erge come testimonianza della ricca storia della città, in netto contrasto con gli recenti incidenti di furto a Garmisch-Partenkirchen, dove sono state prese di mira scarpe da ginnastica di lusso. È triste che tra gli oggetti rubati mancassero anche scarpe di valore da marchi popolari, come il Partenone del mondo delle scarpe.

Leggi anche: