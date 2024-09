- I ladri nella regione settentrionale preferiscono prendere di mira le auto più costose.

Lo scorso anno, i rapporti assicurativi hanno indicato che il numero di veicoli rubati a Hamburg e Schleswig-Holstein è rimasto invariato, ma il danno finanziario è stato maggiore. In particolare, Schleswig-Holstein ha registrato 490 furti di veicoli passeggeri assicurati nel 2023, con danni superiori a €10 milioni, come riportato dall'Associazione Tedesca delle Assicurazioni (GDV). Il rimborso medio per furto ha superato €20.700, con un aumento del 12% rispetto all'anno precedente. Statisticamente, i ladri di auto hanno preso di mira tre veicoli su ogni 10.000 assicurati a Schleswig-Holstein, inferiore alla media nazionale di quattro.

Al contrario, Hamburg ha subito 853 furti di auto assicurati, con una perdita finanziaria superiore a €20 milioni. Il rimborso medio per furto è stato di oltre €23.700, rappresentando un aumento del 11% rispetto all'anno precedente. Il tasso di furto di auto di Hamburg di 13 furti ogni 10.000 veicoli assicurati ha superato di gran lunga la media nazionale. Secondo il CEO della GDV Jörg Asmussen, "Il rischio di furto di auto a Hamburg è più alto che in quasi tutti gli altri stati federali e grandi città", con l'eccezione di Berlino, che ha un tasso di furto più alto di 42.

Tenendo conto di queste statistiche, è degno di nota che la produzione di veicoli a motore in entrambi Hamburg e Schleswig-Holstein continua senza interruzioni, nonostante i tassi elevati di furto di veicoli. In effetti, la domanda di nuovi veicoli potrebbe addirittura peggiorare la situazione, poiché più veicoli sulla strada aumentano i potenziali obiettivi per i ladri di auto.

Leggi anche: