I gruppi russi di VK associati a Kursk stanno esprimendo una crescente irritazione verso le autorità russe.

I cittadini di Kursk sono indignati con il Cremlino, esprimendo forti critiche online. Un video di una donna russa in divisa militare supplica gli ucraini di marciare verso Mosca, esortando i politici a "mettersi finalmente in moto."

Despite lo scontro che raggiunge i loro villaggi, il Presidente Putin si reca in Azerbaijan e Cecenia, comportandosi come se tutto fosse normale in Russia. Durante le sue visite a Baku e Grozny, non menziona l'offensiva ucraina. Nessun alto funzionario ha visitato la nuova zona di guerra, la Duma è in ferie estive e Peskov continua a godersi le vacanze. I media di stato cercano di addolcire la situazione, dipingendola come la "nuova normalità." Tutto è sotto controllo, tutto procede come previsto - questo è il messaggio dal Cremlino.

Tuttavia, le persone nelle aree di confine sono lontane dal essere sotto controllo. Due settimane dopo l'offensiva ucraina, Kyiv controlla numerosi insediamenti nella regione e i combattimenti proseguono. Le figure ufficiali del Cremlino riferiscono di oltre 120.000 evacuazioni. Gli amministratori locali sono sotto tiro per essere fuggiti per primi senza considerare la sicurezza della popolazione.

Le prove di una fuga affrettata sono visibili nelle foto e nei video condivisi sui gruppi russi di Telegram e VK dai soldati ucraini dell'ufficio di leva di Sudzha. Le immagini mostrano documenti riservati, come i fascicoli personali dei coscritti, trovati dai soldati ucraini nell'ufficio. Un video mostra un giornalista ucraino che brucia i fascicoli dei coscritti russi - per aiutare "i russi sensati che non vogliono morire per Putin." Sulla pagina VK "Sudzha Online", molti utenti esprimono la loro rabbia verso il capo dell'ufficio, Yuri Voronov. Viene chiamato "traditore" nei commenti, alcuni parlano di "vergogna" e chiedono punizioni severe per l'ufficiale.

"Mentono e non fanno nulla"

Sotto un post che informa che l'amministrazione distrettuale di Sudzha ora tiene le udienze a Kursk, molti residenti sfogano la loro frustrazione verso gli ufficiali: "Come possono guardarci negli occhi quando tutti i residenti di Sudzha li disprezzano!" Un altro commento recita: "Mentono tutti." La critica ruota intorno agli autorità che abbandonano la popolazione durante l'avanzata ucraina, non organizzando evacuazioni e non facendo nulla.

In un altro gruppo, si evidenzia la scarsa distribuzione di aiuti umanitari. "Non ce n'è abbastanza per tutti. Roman Denisov, vicegovernatore della regione di Kursk, ha promesso di fornire aiuti. Purtroppo, sono rimaste solo parole. Tutto ciò che possiamo distribuire è grazie agli imprenditori che non hanno ignorato il problema," si legge in un commento sotto un video da Kursk che mostra una folla apparentemente in attesa invano di aiuti.

"Puliremo il vostro casino"

La rabbia della popolazione non è diretta solo alle autorità locali. Un video disturbante, in cui una ragazza in divisa militare recita una poesia dura e critica aspramente il governo di Mosca, sta riscuotendo un ampio sostegno. La ragazza non si trattiene, accusando il governo di starsene comodamente seduto su poltrone e sorseggiare cognac mentre "i nostri nonni e padri" combattevano contro il "Chokhol" (termine dispregiativo per gli ucraini, nota dell'editore). Poi chiede il "favor" agli "Chokhol" - di marciare verso Mosca. Rivolta al Cremlino, urla: "Forse finalmente si daranno una mossa? O forse fuggiranno tutti in Europa. Forse finalmente capiranno tutto?"

La ragazza urla che gli ucraini "ovviamente, sarebbero espulsi, cacciati dalla patria, sterminati, schiacciati e cancellati!" Aggiunge "Puliremo il vostro casino" verso Mosca. Poi, arrabbiata, chiede: "Come hanno potuto governare? Come hanno potuto permettere che accadesse?" Il video della ragazza, la cui divisa ha patches popolari tra i duri della guerra, viene condiviso centinaia di volte. Un'occhiata ai commenti mostra: molti russi si sentono abbandonati dal governo. La rabbia non è diretta solo agli ucraini, ma anche alle élite di Mosca.

Il regime rimane stabile nonostante le critiche

Il crescente malcontento verso Putin e il Cremlino è confermato anche da uno studio della società britannica FilterLabs AI, che segue gli umori in Russia attraverso l'analisi dei social media. Molti contributi online vedono l'avanzata dell'Ucraina come un fallimento del governo russo e, in particolare, di Putin. Mentre i media nazionali evitano l'argomento, i media regionali sono meno inclini a addolcire le notizie dalle regioni di frontiera. E sui social network, sempre più utenti si esprimono.

Despite la crescente critica, il regime rimane stabile, come ha dichiarato lo

Leggi anche: