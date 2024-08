- I gruppi politici scelgono di istituire organi di rappresentanza degli studenti.

Gli studenti del Basso Sassonia stanno per istituire comitati di classe democratici. Questa decisione è stata presa nel parlamento statale dalle coalizioni principali di SPD e Verdi. Le fazioni conservatrici e di estrema destra della CDU e dell'AfD hanno votato contro.

La ministra dell'Ambiente Julia Willie Hamburg (Verdi) ha dichiarato: "La democrazia è qualcosa che non si può mai iniziare a imparare troppo tardi". Lena Nzume (Verdi) ha sottolineato: "La democrazia è un organismo vivente che fiorisce solo quando tutti contribuiscono al suo nutrimento, in particolare i giovani come gli studenti".

Secondo la frazione parlamentare dello SPD, le future forme scolastiche a partire dalla prima classe nel Basso Sassonia comprenderanno comitati di classe come piattaforma democratica. L'obiettivo di questo passo è quello di dare agli studenti il potere di contribuire a plasmare la loro giornata scolastica e acquisire una comprensione di base dei procedimenti democratici.

Karl-Ludwig von Danwitz (CDU) ha espresso il suo dissenso per l'implementazione obbligatoria e ha argomentato che esiste già un'opzione per istituire comitati di classe. "Le richieste della mozione consumano inutilmente ore prezioso

