I gruppi per i diritti chiedono alla F1 di intervenire sull'attivista del Bahrein

I gruppi, tra cui Human Rights Watch, hanno chiesto in una conferenza stampa l'annullamento della tappa 2019 del Bahrain del calendario di F1 in risposta alla mancanza di indagini sulle affermazioni di Yusuf. La donna afferma di essere stata detenuta e picchiata per essersi espressa contro la gara sui social media, cosa che il governo del Bahrein nega.

Anche Amnesty International ha pubblicato mercoledì una dichiarazione in cui sottolinea "la triste situazione dei diritti umani nel Paese".

I gruppi per i diritti hanno anche esortato i piloti, in particolare il britannico Lewis Hamilton, a boicottare la gara, che si svolge questo fine settimana.

Né Hamilton, il campione del 2018, né altri piloti hanno affrontato pubblicamente le preoccupazioni. Hamilton dovrebbe partecipare al primo turno di qualifiche venerdì sera.

Sul circuito internazionale del Bahrain sono attesi anche il suo rivale Sebastian Vettel e Valtteri Bottas, il finlandese vincitore dell'apertura della stagione a Melbourne il 17 marzo.

Accuse di abuso

Yusuf, ex dipendente pubblico del Bahrein, ha scritto sul quotidiano britannico Guardian di essere stata "picchiata e aggredita sessualmente" dopo la sua incarcerazione una settimana dopo l'edizione 2017 del Gran Premio del Bahrein.

Ha dichiarato di aver firmato una confessione forzata dopo cinque giorni di prigionia, in seguito a percosse e minacce di stupro.

Yusuf ha detto che lei e molti connazionali vedono il jamboree motoristico come "nient'altro che un promemoria annuale della nostra sofferenza nella lotta contro la tirannia e la repressione".

Afferma che "ogni momento" della sua continua prigionia "macchia la reputazione della Formula Uno, che ha abbandonato il suo impegno per la libertà di espressione e ha permesso che l'ingiustizia fosse perpetrata in suo nome".

Il governo del Bahrein afferma che la detenzione di Yusuf non è legata all'attivismo intorno all'evento sportivo, ma piuttosto a "reati di terrorismo".

"In nessun momento Najah Yusuf è stata accusata o accusata di commenti relativi alla F1. La signora Yusuf è stata condannata per gravi reati di terrorismo. In nessun momento del processo la difesa di Najah Yusuf ha sostenuto che il suo diritto alla libera espressione o alla protesta contro la F1 fosse stato violato. I tentativi di collegare questo caso allo sport sono un tentativo retrospettivo e fuorviante di sovvertire la giustizia", si legge in una dichiarazione del governo ricevuta dalla CNN.

Il governo ha inoltre dichiarato di aver lavorato a fianco della F1 per "chiarire" le affermazioni di Yusuf e che "in nessuna fase di questo processo sono state fornite prove a sostegno delle affermazioni della signora Yusuf, nonostante la loro ripetizione mal informata".

In una dichiarazione alla CNN, il direttore delle iniziative globali di Human Rights Watch, Minky Worden, ha definito le accuse di terrorismo di Yusuf come "una tattica che abbiamo già visto per altri attivisti dei diritti umani e giornalisti, che vengono chiamati terroristi, imprigionati e spesso torturati".

La dichiarazione di impegno della Formula 1 per i diritti umani si impegna a "identificare e valutare, conducendo una due diligence ove appropriato, qualsiasi impatto negativo reale o potenziale sui diritti umani con cui potremmo essere coinvolti attraverso le nostre attività o come risultato dei nostri rapporti commerciali".

F1: "Sorpresa" per le richieste

La coalizione di gruppi per i diritti, comprese le organizzazioni del Bahrein, ha inviato una lettera congiunta al presidente della Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA), Jean Todt, chiedendo all'organizzazione sportiva di inviare una "delegazione di alto livello" per indagare sul caso di Yusuf e visitare lei e altri prigionieri di coscienza in Bahrein.

Una dichiarazione inviata alla CNN dalla F1 esprime "sorpresa" per il fatto che gli attivisti stiano "facendo richieste pubbliche alla Formula 1 di visitare la signora Yousif (sic)".

"Nelle recenti discussioni con gli attivisti queste richieste non sono mai state sollevate, anzi sono state di supporto alle azioni private e ai prossimi passi che stiamo compiendo, che abbiamo illustrato loro quando ci siamo incontrati.

"Abbiamo tutti convenuto che non sarebbe stato utile commentare ulteriormente pubblicamente in questo momento. Abbiamo mantenuto questi impegni, in linea con il nostro impegno a rispettare ovunque i diritti umani riconosciuti a livello internazionale e a impegnarci con i promotori per garantire che nessuno subisca azioni punitive per la libertà di espressione".

Worden, direttore di Human Rights Watch, ha detto che la Formula 1 ha la responsabilità morale di opporsi alle violazioni dei diritti che coinvolgono gli oppositori della gara in Bahrein.

"Gli organizzatori della Formula 1 non dovrebbero voltarsi dall'altra parte mentre il Bahrein sfrutta la pubblicità e la grandiosità delle gare, intensificando al contempo la repressione contro le persone che si oppongono allo svolgimento della gara in Bahrein", ha dichiarato nel comunicato stampa.

L'anno scorso il Ministero degli Affari Esteri del Paese ha dichiarato al Guardian che le accuse di maltrattamento di Yusuf erano state prese in seria considerazione ed erano state riferite alla sua Unità Speciale di Investigazione (SIU), e che la sua condanna era una "questione di competenza dei tribunali del Bahrein".

Il direttore ha dichiarato che "a tutti gli individui del Regno è garantito un trattamento equo e paritario all'interno del sistema giudiziario penale".

Precedenti cancellazioni in seguito a disordini

La gara era stata annullata nel 2011, dopo che le proteste della Primavera araba avevano coinvolto gran parte della piccola nazione insulare e si erano concentrate sul famoso Monumento alla Perla della città. L'anno successivo le proteste antigovernative non sono riuscite a fermare il GP, che si è svolto nonostante le strade vicine fossero bloccate da pneumatici e rifiuti in fiamme.

Il furore che circonda la gara del 2019 è il secondo caso recente che coinvolge lo sport e i diritti umani nella nazione insulare mediorientale.

Lo scorso novembre, Hakeem al-Araibi, un calciatore che ha dichiarato di essere fuggito dal Bahrein nel 2014 in seguito a torture e di aver ottenuto lo status di rifugiato in Australia, è stato arrestato all'aeroporto di Bangkok mentre era in luna di miele, dopo che l'Interpol ha emesso un "avviso rosso" - un mandato di arresto internazionale.

Ha languito in un carcere tailandese per tre mesi prima che le pressioni internazionali costringessero la Thailandia a cedere e a rimpatriarlo in Australia. Il Bahrein ha negato le accuse di tortura di al-Araibi.

La Formula 1 è lo sport motoristico più popolare al mondo e, secondo le sue stesse stime, ha attirato un'audience televisiva globale di oltre 490 milioni di spettatori unici nella stagione 2018.Nota dell'editore: questa storia è stata aggiornata per includere una risposta del governo del Bahrein.

