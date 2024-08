I gruppi guidati dai repubblicani rilasciano il rapporto sull'inchiesta di impeachment di Biden senza suggerire di avviare un procedimento formale di impeachment.

Il rapporto di 291 pagine ripete accuse non confermate per suggerire che Biden abbia intenzionalmente preso parte a uno schema, utilizzando la sua posizione di vice presidente e oltre, per arricchire finanziariamente la sua famiglia. Questa questione è lasciata alla Camera dei Rappresentanti per valutare.

Il rapporto è stato reso pubblico il primo giorno della Convenzione Nazionale Democratica a Chicago, prima del discorso previsto di Biden. CNN ha contattato la Casa Bianca per un commento, ma non ha ancora ricevuto risposta.

Il rilascio del rapporto avviene in un momento delicato per i Repubblicani della Camera. Dopo aver avviato le procedure di impeachment contro Biden 11 mesi fa, non sono riusciti a convincere la loro esile maggioranza a procedere con le accuse di impeachment. Con Biden che non si candida più alla rielezione, l'attenzione del Congresso si è spostata sulla presidenza del 2024. Di conseguenza, la spinta per continuare a scrutinare Biden e la sua famiglia utilizzando le risorse investigative si è indebolita.

Spetta alla Speaker della Camera Mike Johnson decidere se spingere per l'impeachment durante il ritorno della Camera a Washington per tre settimane a settembre, mentre si affronta anche la scadenza del finanziamento del governo del 30 settembre.

La rappresentante Repubblicana Lisa McClain del Michigan, che fa parte della Commissione per la Sorveglianza della Camera, ha dichiarato lo scorso mese che il risultato dell'indagine è irrilevante data la situazione politica attuale.

Un altro membro della Commissione Giudiziaria della Camera Repubblicana ha riconosciuto la depoliticizzazione del rapporto poiché Biden non affronta più gli elettori.

"I penso che il popolo americano ha il diritto di sapere delle imprese della famiglia," ha detto il rappresentante Repubblicano Tom McClintock della California prima del rilascio del rapporto.

Il rappresentante Repubblicano Doug LaMalfa della California, che riteneva che impeachment di Biden sarebbe stato improduttivo, ha menzionato in luglio che mentre sarebbe stato utile sistemare il rapporto, investire troppi sforzi per concluderlo sarebbe stato inefficace.

Questo non era il risultato desiderato dai Repubblicani che hanno trascorso mesi ad analizzare i registri finanziari sottoposti a subpoena e a condurre interviste chiave con Hunter e James Biden, nonché con diversi dei loro associati in affari.

Il rappresentante Repubblicano Matt Gaetz della Florida, che ha a lungo sostenuto l'impeachment di Biden, ha espresso la sua insoddisfazione per la fine dell'indagine.

Tuttavia, altri Repubblicani hanno mantenuto che il rilascio del rapporto era imperativo nonostante il clima politico. Dopo il passo falso di Biden in giugno che ha indebolito le sue prospettive di rielezione, i Repubblicani hanno trattenuto il rapporto per lasciare che le lotte interne al partito continuassero, ma con le elezioni che si avvicinano e Biden che si ritira dalla corsa, i Repubblicani hanno riconosciuto l'urgenza della scadenza.

Il presidente della Commissione Giudiziaria Jim Jordan dell'Ohio, che guida l'inchiesta, ha visto la necessità di rilasciare i risultati e ha emesso un rapporto. Il presidente della Commissione per la Sorveglianza James Comer del Kentucky, un'altra figura chiave nell'indagine, ha mirato a combattere il traffico d'influenza attraverso la legislazione e non ha mai creduto che il suo ruolo includesse l'impeachment, anche se lo ha sostenuto.

Un membro della Commissione Giudiziaria, la rappresentante Harriet Hageman del Wyoming, ha commentato che il ritiro di Biden dalla corsa presidenziale non ha avuto alcun impatto sulla conclusione dell'inchiesta.

"Volevo che questa indagine si concludesse nella verità," ha detto Hageman. "Indipendentemente dal risultato, il mio obiettivo era che il popolo americano riconoscesse la gravità della condotta della famiglia Biden."

Accuse Repubblicane di "traffico d'influenza e corruzione"

Il rapporto guidato dai Repubblicani afferma di esporre un fenomeno a lungo termine di traffico d'influenza e corruzione incentrato su e facilitato da Joe Biden. Tuttavia, esso ripete principalmente le vecchie teorie Repubblicane che esagerano l'implicazione di Biden negli affari all'estero del fratello e del figlio, che il rapporto sostiene abbiano generato "oltre 18 milioni di fonti straniere".

La rivendicazione più dannosa del rapporto è che Hunter Biden, James Biden e i loro partner in affari hanno consapevolmente venduto "il marchio" – o l'accesso potenziale a Joe Biden.

Tuttavia, uno di questi partner in affari, Devon Archer, che è stato condannato in un caso separato di frode non legato ai Biden, ha testimoniato che hanno offerto solo un "illusione" di accesso.

Archer ha rivelato agli investigatori che Hunter Biden ha messo il padre al telefono "forse 20 volte" durante gli incontri con i partner stranieri, e loro lo hanno percepito come "accesso e influenza", secondo il rapporto, citando la testimonianza di Archer resa pubblica mesi prima.

"Gli individui che hanno acquistato questa 'illusione' di accesso dai membri della famiglia Biden hanno, in effetti, ottenuto l'accesso privato e non dichiarato a Joe Biden," ricorda il rapporto.

Tuttavia, Archer ha testimoniato anche che "nulla" di sostanziale per gli affari è stato discusso durante le conversazioni o le cene in cui Joe Biden era presente. E il rapporto Repubblicano non include alcuna nuova prova di interazioni commerciali sostanziali tra Joe Biden e i suoi associati in affari in Ucraina, Cina, Russia o altrove.

Il rapporto sostiene che era riconosciuto che "la strategia degli affari della famiglia Biden ruotava attorno all'influenza e alle posizioni politiche di Joe Biden", come indicato dalla testimonianza di Archer. Tuttavia, questo non è necessariamente una nuova rivelazione; anche Hunter Biden stesso ha ammesso che probabilmente non sarebbe stato nominato nel consiglio di amministrazione dell'azienda energetica Burisma se non fosse stato il figlio di Joe Biden.

Riaffiorano le vecchie accuse da un ex associato degli affari della famiglia Biden

Il rapporto presenta accuse non verificate dall'ex associato della famiglia Biden Tony Bobulinski, con rivendicazioni che sono state contraddette da altre fonti.

Secondo il rapporto, Bobulinski ha testimoniato che Joe Biden era non solo coinvolto nelle attività degli affari della sua famiglia, ma ha anche giocato un ruolo di sostegno, nonostante i tentativi di mantenere le distanze per la plausibile negazione.

Tuttavia, altri associati degli affari della famiglia Biden hanno dichiarato che Joe Biden non era coinvolto in nessuno dei progetti commerciali all'estero della sua famiglia, sia come cittadino privato che come vice presidente.

Nonostante i Repubblicani si siano concentrati su queste rivendicazioni, i Democratici hanno liquidato Bobulinski come una fonte non affidabile.

Il rapporto presenta una email del 2017 di James Gilliar, descritto come un altro associato della famiglia Biden, a Bobulinski, che menziona "pacchetti di compensazione" per un'impresa che coinvolge gli interessi energetici cinesi. Il messaggio sembra delineare un "accordo provvisorio" per la distribuzione delle quote, con specifiche suddivisioni numeriche e iniziali, tra cui "10 tenuti da H per il grande capo?".

Bobulinski ha affermato che H si riferiva a Hunter Biden e il "big guy" a Joe Biden.

Gli avvocati di Hunter Biden hanno sostenuto che la proposta di distribuzione delle quote non è mai stata implementata in un accordo e, in realtà, era una proposta di Bobulinski stessa, mai riconosciuta da Hunter Biden.

Bobulinski ha contestato questo, sostenendo che Hunter Biden ha risposto all'email più volte.

Inoltre, il rapporto sostiene che in un altro scambio Hunter Biden ha implicato una minaccia a un ufficiale di un conglomerato energetico cinese utilizzando il nome di suo padre.

"Vorremmo capire perché l'accordo non è stato rispettato", si leggeva nel messaggio, secondo il rapporto. "Se riceverò una chiamata o un messaggio da chiunque sia coinvolto in questo, a parte te o alcune persone selezionate, mi assicurerò che tra l'uomo seduto accanto a me e tutti quelli che conosce, tu te ne pentirai per non aver seguito le mie indicazioni".

Joe Biden ha condannato le accuse dei Repubblicani della Camera secondo cui avrebbe fatto affari con il figlio e il fratello, definendole "bugie".

Il rapporto accusa la Casa Bianca di ostacolare l'accesso del Congresso alle informazioni e ai testimoni critici

Il rapporto critica anche la Casa Bianca e i suoi funzionari per aver ostacolato i tentativi del Congresso di ottenere documenti e testimoni cruciali relativi alle indagini sul modo in cui Biden ha gestito i documenti classificati e gli affari del figlio.

Dopo la pubblicazione del rapporto dell'ispettore generale Robert Hur sull'gestione dei documenti classificati da parte di Biden, i comitati hanno richiesto l'accesso alla registrazione audio dell'intervista di due giorni che Biden ha rilasciato a Hur in ottobre. Anche se il rapporto di Hur non ha portato ad accuse contro Biden, ha contenuto valutazioni negative sull'età e la capacità mentale del presidente.

La trascrizione dell'intervista di Biden è stata resa pubblica alcune settimane dopo, ma i Repubblicani hanno richiesto la pubblicazione della registrazione originale, sostenendo che avrebbe fornito una maggiore comprensione delle capacità cognitive di Biden. Hanno anche accusato la Casa Bianca di aver manipolato i trascrizioni ufficiali delle dichiarazioni di Biden.

Il presidente Biden ha invocato il privilegio esecutivo sui file audio e il Dipartimento della Giustizia ha difeso la sua decisione di preservare la loro privacy e scoraggiare la collaborazione con i testimoni futuri.

Il rapporto sostiene inoltre che la Casa Bianca ha ostacolato l'Archivio Nazionale e l'Amministrazione dei Documenti degli Stati Uniti nell'erogazione delle email inviate e ricevute da Joe Biden dal suo account di posta elettronica pseudonimo durante il suo mandato come vicepresidente.

L'indagine sui presunti reati fiscali e gli affari di Hunter Biden è stata apparentemente ostacolata dall'amministrazione Biden, nonostante molte delle accuse derivassero da prima che Biden annunciasse ufficialmente la sua candidatura per il 2020. Le indagini dell'FBI e dell'IRS su Hunter Biden sono iniziate rispettivamente nel 2018 e nel 2019.

Il rapporto afferma che "dall'inizio, l'FBI, il Dipartimento della Giustizia e l'IRS erano ben consapevoli della sensibilità del caso data la posizione di spicco dei Biden nel Delaware". Di conseguenza, gli investigatori sono stati costretti a seguire procedure aggiuntive, che avrebbero apparentemente ritardato il progresso delle indagini.

Una persona dell'IRS che lavorava all'indagine su Biden, in seguito diventata whistleblower, ha accusato la manipolazione politica all'interno del procedimento, dichiarando che un agente dell'FBI di Wilmington era preoccupato per le possibili conseguenze per sé e la sua famiglia se avesse dovuto far parte di un caso Biden nel Delaware. I vertici dell'IRS hanno contestato le affermazioni del whistleblower.

Il rilascio del rapporto guidato dai Repubblicani ha nuovamente portato la politica sotto i riflettori, con il GOP che accusa Joe Biden di essere coinvolto negli affari internazionali della sua famiglia. Nonostante il rapporto sostenga che Biden ha utilizzato la sua posizione politica per guadagno finanziario, il panorama politico e l'attenzione continua sulla presidenza del 2024 potrebbero influenzare come i leader politici scelgono di rispondere.

