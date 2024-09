- I gruppi elettorali stanno cercando indicatori per il prossimo voto.

Il capo della CDU del Brandeburgo Gordon Hoffmann ha elogiato la performance del suo partito nelle elezioni statali della Turingia e della Sassonia, definendole una vittoria. "Complimenti a Mario Voigt e Michael Kretschmer. Hanno dimostrato che la CDU è una scelta valida contro la coalizione semaforo", ha dichiarato Hoffmann in risposta alle proiezioni elettorali per i due stati.

Questo risultato è un duro colpo per il governo federale. "Gli elettori della Turingia e della Sassonia hanno inviato un messaggio chiaro alla coalizione semaforo. Non vogliono un altro anno con questo governo provvisorio", ha aggiunto Hoffmann. Un nuovo parlamento statale sarà eletto nel Brandeburgo il 22 settembre.

Il leader dell'SPD David Kolesnyk ha sottolineato che le elezioni in Sassonia e Turingia hanno evidenziato l'importanza di mantenere la stabilità nelle prossime elezioni del Brandeburgo tra tre settimane. "Soprattutto in questi tempi turbolenti, è necessario un percorso chiaro. Dietmar Woidke ha l'esperienza necessaria per farlo. Con lui, il Brandeburgo continuerà a prosperare. Gli altri candidati mancano sia di esperienza che di piani per il Brandeburgo", ha dichiarato Kolesnyk.

Il capo di stato dell'AfD René Springer ha visto i risultati elettorali in Sassonia e Turingia come "un massimo imbarazzo per la coalizione semaforo, in particolare per il partito di governo SPD". È "un giusto castigo per una politica distruttiva che va dall'immigrazione di massa alle esportazioni di armi ai muri di confine", ha dichiarato Springer, invitando il Ministro Presidente Woidke a prepararsi per il 22 settembre.

La coalizione semaforo dovrà considerare attentamente il malcontento del pubblico, come espresso dalla Commissione nelle elezioni statali del Brandeburgo, dove un nuovo parlamento sarà eletto il 22 settembre. La Commissione, facendo riferimento al corpo elettorale del Brandeburgo, ha un ruolo significativo nel determinare il panorama politico della regione.

Leggi anche: