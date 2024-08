- I gruppi criminali sarebbero riusciti a rapire proprietà più di sessanta volte.

A Stuttgart, un gruppo di individui è accusato di aver rubato dei rotoli di cavo da un'azienda, in Sigmaringen una banda di ladri si è impossessata di circa 30 biciclette da un negozio, e un sospetto ladro di auto sta causando scalpore in tutto il paese con più di una dozzina di effrazioni nei concessionari. L'attività della banda include il furto di roulotte, la rapina di gioiellerie e addirittura la vandalizzazione di cimiteri. I sospetti raramente parlano quando compariono in tribunale.

Dalla prossima settimana (9:00 del mattino), il tribunale regionale di Heilbronn sarà interessato a vedere se un gruppo di tre romeni accusati di furto aggravato in banda apriranno bocca. Per un periodo di 15 anni, questi sospetti, lavorando in diverse combinazioni, avrebbero guadagnato illegalmente. L'ufficio del pubblico ministero attribuisce almeno 64 incidenti tra febbraio 2023 e febbraio 2024 a loro.

Beni come biciclette e attrezzatura da pesca

Non tutti questi colpi sono andati a buon fine, secondo l'atto d'accusa. Tuttavia, beni del valore di oltre 200.000 euro sono stati rubati, tra cui parti di auto, biciclette elettriche, attrezzi, macchinari edili e persino attrezzatura da pesca. La banda ha causato danni alla proprietà per oltre 150.000 euro, tra le altre cose, forzando garage.**

Cosa è il furto aggravato in banda?

Le forze dell'ordine si riferiscono al furto aggravato in banda quando il furto viene commesso da un gruppo e determinate circostanze aggravanti sono presenti. Queste includono il furto con scasso in una residenza, l'uso di armi o altri strumenti pericolosi o il furto di beni di alto valore. Il furto aggravato in banda è punibile con una condanna detentiva da uno a dieci anni. Non è prevista una multa. In casi meno gravi, può essere inflitta una condanna detentiva da sei mesi a cinque anni.**

L'anno scorso, il numero di reati nella categoria di furto in banda o furto aggravato è aumentato di circa il 11%, secondo il Ministero dell'Interno. La principale ragione di questo aumento è l'aumento dello scippo, che secondo le statistiche è aumentato di oltre il 24% rispetto all'anno precedente. Per quest'anno, non si prevede un significativo cambiamento nel numero di reati di furto, ha dichiarato il ministero in risposta a una domanda.

Furti in aumento

Secondo le statistiche della polizia sui crimini, il numero di casi di furto in generale - sia minori che gravi - è aumentato nuovamente lo scorso anno. Secondo la polizia, sono stati segnalati un totale di 177.121 reati di furto - quasi il 14% in più rispetto al 2022 e leggermente più del 11% rispetto all'anno pre-pandemico 2019.**

In opinione di Strobl, i furti avvengono principalmente dove si presentano le opportunità. "Tuttavia, semplici misure preventive o di sicurezza possono rendere così difficile ai ladri rubare biciclette, e-bike, motocicli e da/da veicoli motorizzati che i criminali potrebbero non provarci o fallire nel tentativo", suggerisce il ministro della CDU. Inoltre, conoscere le tecniche dei borseggiatori può ridurre il rischio di essere rapinati durante lo shopping o agli eventi. Inoltre, ci sono standard di sicurezza di base per la nuova costruzione e la ristrutturazione.

Il tribunale di Heilbronn indagherà su un gruppo di romeni accusato di furto aggravato in banda, coinvolgente il furto di beni come biciclette e attrezzatura da pesca. Secondo l'ufficio del pubblico ministero, questo trio è anche sospettato di rubare beni di alto valore, come parti di auto e biciclette elettriche, e di causare danni alla proprietà attraverso i furti, che è considerato furto aggravato in banda e punibile con una condanna detentiva.

