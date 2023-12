I grattacieli prefabbricati più alti del mondo sorgeranno a Singapore, ma vengono costruiti in Malesia

Mentre le due torri alte 192 metri (630 piedi) sorgeranno nella popolosa Singapore, gran parte delle strutture saranno costruite oltre il confine, in Malesia.

Il progetto residenziale, denominato Avenue South Residences, prevede 988 appartamenti formati da quasi 3.000 "moduli" impilati verticalmente. Lo studio ADDP Architects sostiene che questo metodo di costruzione, noto come Costruzione Volumetrica Prefabbricata Prefinita (PPVC), è meno dispendioso in termini di manodopera e può contribuire a ridurre i rifiuti e l'inquinamento acustico.

I singoli moduli sono prodotti in fabbrica a Senai, in Malesia, dove una serie di scatole a sei lati viene gettata nel cemento. Le unità vengono poi trasportate in una struttura a Singapore per essere allestite e arredate prima di essere trasferite in cantiere.

Quando arrivano, le scatole sono già complete all'80%, secondo ADDP Architects. Vengono quindi sollevate in posizione da una gru e "cucite" per formare un telaio robusto e portante, ha dichiarato uno dei soci dello studio, Markus Cheng Thuan Hann. Gli ultimi ritocchi, come le porte, vengono aggiunti in seguito, ha detto l'architetto.

"È come un concetto di produzione di automobili, ma per l'industria edilizia", ha aggiunto in un'intervista telefonica.

Vantaggi della prefabbricazione

Limitare la quantità di lavori di costruzione effettuati nel sito, che si trova nel quartiere residenziale Bukit Merah di Singapore, può aiutare a minimizzare i disagi per chi vive nelle vicinanze, ha detto Hann.

"Ma questo metodo di costruzione aiuta davvero a ridurre il rumore", ha detto Hann, parlando dei vantaggi per i quartieri di edilizia pubblica circostanti. "E può ridurre gli sprechi... perché la lavorazione in fabbrica è molto più controllata".

Alla luce di Covid-19 è emerso un altro vantaggio imprevisto: In cantiere c'è bisogno di un minor numero di persone alla volta. "È più facile controllare la distanza di sicurezza e la pianificazione logistica in fabbrica, piuttosto che avere tutti gli operai in cantiere", ha sottolineato Hann.

L'industria della prefabbricazione ha avuto un primo boom in Europa e in America nel dopoguerra, con gli urbanisti che la utilizzavano per far fronte alla carenza di alloggi in modo rapido e conveniente. Ma il mercato dei prefabbricati è oggi sempre più dominato dalla regione Asia-Pacifico.

Il metodo di costruzione si è rivelato particolarmente popolare a Singapore, dove l'Autorità per l'Edilizia e le Costruzioni ha incoraggiato attivamente l'uso del PPVC, citando un risparmio dell'8% sui costi e un aumento del 40% della produttività rispetto ai mezzi di costruzione tradizionali (attribuendo quest'ultimo a una "manodopera" più produttiva e a un "risparmio di tempo"). Dal 2014, l'agenzia ha persino reso la prefabbricazione un requisito per alcuni cantieri.

Spingersi oltre i limiti

La costruzione di Avenue South Residences è già iniziata e gli sviluppatori sperano di terminare il progetto entro il primo trimestre del 2023. Una volta completate, le facciate delle torri saranno caratterizzate da balconi, schermi frangisole e una serie di "terrazze cielo" piene di alberi e piante.

Il progetto è destinato a superare l'attuale prefabbricato più alto di Singapore e del mondo, il Clement Canopy, alto 140 metri (459 piedi), anch'esso progettato da ADDP Architects. Tra gli altri edifici modulari più alti del mondo vi sono una torre di 135 metri (443 piedi) a Croydon, nel sud di Londra, e un complesso residenziale di 109 metri (359 piedi) a New York.

Hann ha dichiarato di non ritenere che l'ultimo progetto della sua azienda possa essere superato in altezza a breve.

"Stiamo (costruendo) progressivamente, lavorando con gli ingegneri, studiando simulazioni 3D per assicurarci che il progetto sia in grado di resistere ai carichi del vento", ha detto. "Ma credo che per il momento 56 piani saranno i più alti di Singapore. Non credo che ci spingeremo oltre.

"Si tratta di cemento e dobbiamo sollevarlo molto in alto. Ma a seconda dello sviluppo di nuove tecnologie o di costruzioni più leggere, forse c'è la possibilità di andare più in alto".

