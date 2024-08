I grandi attacchi di Lebrun hanno distrutto i pozzi cinesi.

I fratelli Lebrun, Felix e Alexis, non sono riusciti a rompere il dominio cinese nel ping pong olimpico. Nella semifinale a squadre, la Francia, con le sue speranze, ha perso nettamente contro i campioni seriali. La Svezia ha causato una sorpresa.

La Francia sognava il più grande miracolo del ping pong olimpico degli ultimi tempi. Con i due fratelli, Felix, il teenager sensazione, e Alexis, 20 anni, due giovani eccezionali rappresentavano la "Grande Nazione" al tavolo. Soprattutto il 17enne Felix, incredibilmente bravo, alimentava le fantasie selvagge che uno di loro potesse presto rompere la dominanza cinese estrema. Ma non è ancora abbastanza. Nella semifinale a squadre, gli attacchi dei Lebrun sono stati respinti da Ma Long, Wang Chuqin e dal campione olimpico individuale Fan Zhedong. La Cina è passata alla finale con una vittoria per 3:0 e affronterà la Svezia, che ha sorprendentemente battuto la Germania negli ottavi di finale e il Giappone nelle semifinali. Gli svedesi, guidati dal medagliato d'argento individuale Truls Moregardh, hanno vinto la semifinale di mercoledì per 3:2.

Ma Long brilla nel doppio

Il punteggio di 0:3 per la Francia non è stato così disastroso come sembra. Solo la partita di doppio di Alexis Lebrun e Simon Gauzy è stata largamente unilaterale. Il primo set era ancora bilanciato, ma poi il numero uno del mondo Wang Chuqin e la leggenda Ma Long sono cresciuti nella loro dimensione familiare. Il 35enne Ma Long, forse il più grande giocatore di tutti i tempi, è stato utilizzato solo nella gara a squadre in questi Giochi Olimpici. Non si è qualificato per la gara individuale, dove potevano partecipare solo due giocatori per paese. Ma ha dimostrato le sue qualità nel doppio.

Nel primo singolare maschile, Felix Lebrun, la sensazione che ha fatto impazzire l'intero paese e ha scatenato un boom enorme nello sport, ha sfidato Fan Zhedong per vendicarsi della sua sconfitta per 0:4. E ci è riuscito, anche se è finita con un'altra sconfitta. Entrambi hanno giocato ping pong ad alta velocità al massimo. Il culmine è stata una battaglia di un minuto tra il francese instancabile e il cinese del punto finale. Per cinque minuti, ha difeso in modo spettacolare.

Lebrun vince forse il punto migliore del torneo

Ha attaccato senza sosta. È diventato veramente selvaggio al terzo punto finale. Lebrun era chiaramente in difesa, ma si è liberato con tiri magici e ha vinto il punto. Il suo problema: non è riuscito a guadagnare un punto per sé. Così, Fan Zhedong ha avuto tre possibilità in più. Ha mancato la prima con un errore semplice. Lebrun ha preso il secondo con un rally sensazionale. Era il miglior rally di questo duello, uno dei migliori del torneo. La palla è volata sopra il tavolo 18 volte. Entrambi hanno dato il massimo, il duello è passato dal rovescio e dal backhand. Alla fine, Lebrun ha colpito la palla in modo irraggiungibile nell'angolo destro del cinese. Ma il sesto punto finale è stato decisivo.

Poi Alexis è salito al tavolo in singolare. Il suo avversario: il numero uno del mondo Wang Chuqin, che aveva sorprendentemente perso contro il giovane giocatore svedese Truls Moregardh nel terzo turno (2:4) in precedenza, e aveva dovuto affrontare le critiche a casa. Wang era determinato a rimediare, ma non era al suo meglio nella prima partita, che è andata al fratello maggiore Lebrun. Lebrun si è gonfiato e ha lanciato un urlo selvaggio, riscaldando ulteriormente il pubblico. Stava per succedere un miracolo?

Ma poi il giocatore cinese ha alzato il suo gioco, vincendo molti rally con il suo backhand. Nel terzo set, una decisione dell'arbitro ha brevemente causato qualche frustrazione. A causa di un servizio errato del francese, il cinese è stato assegnato un punto. Lebrun ha colpito la palla nella rete con rabbia (8:5 per Wang Chuqin) e ha presto perso il set. Il quarto set è stato deciso rapidamente. Desperato, Lebrun non ha trovato soluzione e ha perso rapidamente. Wang ha approfittato della prima delle sue nove possibilità di punto finale e la Francia lotta per il bronzo.

