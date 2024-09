I governi degli Stati stanno portando avanti la trasformazione dei sistemi di radiodiffusione pubblica.

I governi regionali tedeschi stanno spingendo avanti con la loro riforma della radiotelevisione pubblica, presentando potenzialmente un progetto per il feedback pubblico già dalla prossima settimana, come suggerito dalla commissione radiotelevisiva degli stati. Un aumento della tassa radiotelevisiva a 18,94 euro al mese a partire dal 1° gennaio 2025 sembra improbabile a causa delle aspettative iniziali dei governi riguardo ai benefici della riforma radiotelevisiva, che potrebbe entrare in vigore nell'estate del 2025.

Inizialmente, l'aumento della tassa era stato proposto in 58 centesimi, secondo la Commissione per la valutazione dei bisogni finanziari delle organizzazioni radiotelevisive (KEF). È questa tassa che le famiglie e le imprese pagano per sostenere ARD, ZDF e Deutschlandradio, le radiotelevisioni pubbliche. I governi regionali si aspettano di attenersi strettamente a questa raccomandazione. Tuttavia, alcuni leader hanno espresso opposizione all'aumento, citando tra gli altri motivi la mancanza di sostegno popolare. La controversia riguardante la broadcaster RBB due anni fa, che ha coinvolto accuse di cattiva gestione ai livelli più alti, ha contribuito a questa situazione.

Le regioni mirano a rendere la radiotelevisione pubblica più efficiente, eliminare le duplicazioni e migliorare il controllo attraverso questa riforma. ARD e ZDF stanno inoltre lavorando contemporaneamente per generare sinergie. Le regioni mirano a ridurre il numero di programmi radiofonici a circa 50 e il numero di canali tematici di quattro o cinque. Se i ministri e tutti i parlamenti degli stati concordano nei prossimi mesi, il trattato di riforma potrebbe essere attuato già nell'estate del 2025. In seguito, le regioni pianificano di affrontare i problemi di finanziamento.

I Länder sono attivamente coinvolti nella riforma della radiotelevisione pubblica, lavorando insieme per apportare i cambiamenti e i miglioramenti necessari. Se il trattato di riforma viene attuato come previsto, il finanziamento della radiotelevisione pubblica diventerà un focus per i Länder dopo l'estate del 2025.

