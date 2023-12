I Golden State Warriors superano l'espulsione di Draymond Green vincendo 117-116 contro i Memphis Grizzlies

I Warriors hanno dovuto giocare l'intero secondo tempo senza Green dopo che quest'ultimo è stato espulso per un flagrant two foul - descritto nel regolamento NBA per un contatto ritenuto "non necessario ed eccessivo" - poco prima dell'intervallo.

Quando l'attaccante dei Grizzlies Brandon Clarke è salito per una schiacciata, nell'apparente tentativo di bloccare la palla, il braccio di Green è entrato in contatto con la testa di Clarke mentre si abbassava, afferrando anche la maglia di Clarke.

Si è sentito Green dire che la sua "mano si è impigliata nella maglia di Clarke", ma è stato comunque espulso dopo una revisione ufficiale.

Il capo degli arbitri Kane Fitzgerald ha spiegato il motivo per cui il fallo è stato considerato un flagrant two anziché un flagrant one - che non avrebbe portato all'espulsione - dopo la partita.

"La prima parte è stata la spinta verso l'alto e il contatto significativo con il viso, e poi la spinta verso il basso dalla presa della maglia e il lancio verso il pavimento di un giocatore vulnerabile in aria lo rende non necessario ed eccessivo. Questo è ciò che ha portato alla penalità di flagrant foul due", ha detto Fitzgerald nel rapporto della squadra.

In assenza di Green e con il playmaker Steph Curry in difficoltà, i Warriors si sono affidati alla terza guardia Jordan Poole.

Poole, che sta vivendo una stagione da protagonista, ha segnato 31 punti dalla panchina, oltre a nove assist e otto rimbalzi, mentre Curry ha aggiunto 24 punti.

Negli ultimi istanti della partita, Klay Thompson ha realizzato un tiro da tre per portare i Warriors in vantaggio, ma ha poi sbagliato due tiri liberi per tenere Memphis a portata di mano.

Ma i Grizzlies non sono riusciti ad approfittarne, perché Ja Morant ha sbagliato un lay-up contestato e in corsa allo scadere del tempo per dare ai Warriors la vittoria in gara 1 della serie di playoff best-of-seven.

"È una partita importante da vincere, soprattutto se [Green] è uscito presto", ha detto Poole. "Bisogna davvero trovare la grinta e la determinazione, fare quadrato e chiudersi in attacco e in difesa. Lui è una parte così importante della nostra squadra... Siamo stati in grado di riempire l'energia che ha".

Per Memphis, Morant ha guidato la squadra con una quasi tripla-doppia da 34 punti, 9 rimbalzi e 10 assist, mentre Jaren Jackson Jr. ha raccolto 33 punti e 10 rimbalzi.

Visita CNN.com/sport per ulteriori notizie, articoli e video.

Ma è stato il tiro mancato alla sirena a decidere il risultato della partita.

"Ho sbagliato un layup che di solito faccio sempre", ha detto Morant.

Le due squadre si affronteranno martedì a Memphis per la seconda partita.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com