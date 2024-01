I Golden State Warriors sconfiggono gli Orlando Magic e interrompono la striscia di tre partite grazie ai 36 punti di Steph Curry

Curry ha segnato 36 punti con il 60% di tiro e quattro triple per aprire il 2024 con una vittoria. Il due volte MVP ha anche fornito sei assist e quattro rubate.

"Steph è stato fantastico", ha detto l'allenatore dei Warriors Steve Kerr dopo la partita. "Ma Steph è sempre straordinario. Anche quando non segna 36 punti, l'attenzione che attira in difesa, quello che fa alla difesa avversaria, il modo in cui apre il campo, è un giocatore straordinario. Si è dato da fare in una serata in cui ne avevamo bisogno".

Orlando ha mantenuto una delle difese più rigide della lega in questa stagione, ma non è riuscita a contenere un attacco dei Warriors che funzionava a meraviglia.

L'attaccante del terzo anno Jonathan Kuminga - che è stato recentemente inserito nella formazione titolare dopo la sospensione a tempo indeterminato di Draymond Green - ha realizzato 19 punti, mentre il cinque volte All-Star Klay Thompson ne ha messi a segno 15.

La guardia veterana Chris Paul e l'esordiente Trayce Jackson-Davis hanno realizzato rispettivamente 12 e 10 punti, mentre tutti e cinque i titolari dei Warriors sono andati in doppia cifra per la prima volta in stagione.

Curry ha segnato otto punti consecutivi per i Warriors nel secondo quarto, prima di mettere a segno un tiro da tre e subire un fallo per un gioco da quattro punti verso la fine del primo tempo.

Nonostante l'abilità di Golden State nel segnare, i Magic sono stati in grado di mantenere la partita vicina per tutto il tempo, con la guardia di Orlando Gary Harris che ha realizzato una tripla alla sirena dell'intervallo per pareggiare la partita al 55°.

Un terzo quarto in cui i Warriors hanno superato Orlando di sei punti è stato sufficiente per superare il traguardo e lasciare il Chase Center con una vittoria risicata.

Paolo Banchero, il miglior giocatore dell'anno in carica, ha realizzato 27 punti e 12 rimbalzi per i Magic, mentre Franz Wagner ha realizzato 25 punti. Orlando è ora 19-14 in stagione e si trova al quinto posto nella Eastern Conference.

I Warriors sono invece 16-17, all'undicesimo posto a ovest e ai margini di un posto nei Play-In Tournament. Nonostante la vittoria, non è stato tutto rose e fiori per i Dubs, che hanno perso Gary Payton II nel secondo quarto per un infortunio al bicipite femorale. Payton stava giocando solo la sua seconda partita dopo un mese di assenza per un infortunio al polpaccio.

Entra nella lista degli assenti di Golden State insieme a Green, sospeso a dicembre per aver colpito il centro dei Phoenix Suns Jusuf Nurkić durante una partita. Kerr ha detto ai giornalisti dopo la partita che non ha una data di rientro prevista e che non è stato visto nella struttura della squadra, anche se ha detto di essersi tenuto in contatto con Green via SMS.

Il prossimo impegno dei Warriors è la visita dei Denver Nuggets, campioni NBA, giovedì, mentre i Magic si recheranno a Sacramento mercoledì per affrontare i Kings.

Fonte: edition.cnn.com