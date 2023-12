I Golden State Warriors prendono le distanze dall'investitore della squadra che ha detto: "A nessuno interessa ciò che sta accadendo agli uiguri".

Palihapitiya ha fatto questo commento nel corso del "Podcast All-in" di sabato, dopo che il co-conduttore Jason Calacanis ha parlato della posizione "molto forte" del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden sulle presunte violazioni dei diritti umani subite dalla minoranza uigura in Cina.

"A nessuno interessa quello che sta succedendo agli uiguri, ok? Tu ne parli perché ti interessa davvero, e penso che sia bello che ti interessi, al resto di noi non interessa", ha detto Palihapitiya, mentre Calacanis ha reagito con sorpresa.

"Vi sto solo dicendo... una verità molto dura e cruda. Di tutte le cose che mi interessano, sì, è sotto la mia linea".

Il co-conduttore David Sacks ha detto che la persona media si preoccupa quando le viene presentato l'argomento, ma Palihapitiya ha continuato: "Mi interessa il fatto che la nostra economia potrebbe girare in un attimo se la Cina invadesse Taiwan... Mi interessa il cambiamento climatico... Mi interessa l'infrastruttura sanitaria americana, paralizzata e decrepita".

Ma se mi chiedete: "Mi interessa un segmento di una classe di persone in un altro Paese?". Non finché non saremo in grado di prenderci cura di noi stessi, darò loro la priorità rispetto a noi".

Il 45enne investitore miliardario ha anche detto che il concetto di sostenere i diritti umani a livello globale è una "credenza di lusso".

"Non facciamo abbastanza a livello nazionale per esprimere questa visione in modi reali e tangibili", ha detto. "Quindi, fino a quando non avremo fatto pulizia in casa nostra, l'idea di uscire dai nostri confini... per parlare del bilancio dei diritti umani di qualcun altro, è deplorevole".

In una dichiarazione rilasciata alla CNN lunedì, i Warriors hanno preso le distanze dai commenti di Palihapitiya: "Come investitore limitato che non ha funzioni operative quotidiane con i Warriors, il signor Palihapitiya non parla a nome della nostra franchigia e le sue opinioni non riflettono certamente quelle della nostra organizzazione".

L'NBA non ha risposto alla richiesta di commento della CNN.

Mi sono presentato come uno che manca di empatia

Palihapitiya è indicato come membro del consiglio esecutivo sul sito web dei Warriors. La CNN ha appreso che Palihapitiya possiede il 2% dei Warriors.

A seguito di un'ondata di critiche sui social media, Palihapitiya ha risposto ai suoi commenti su Twitter, pubblicando una dichiarazione con una didascalia che recita in parte: "Le questioni importanti meritano discussioni ricche di sfumature".

"Riascoltando il podcast di questa settimana, riconosco di aver dato l'impressione di mancare di empatia. Lo riconosco pienamente. Come rifugiato, la mia famiglia è fuggita da un Paese con una serie di problemi legati ai diritti umani, quindi questo è un aspetto che fa molto parte della mia esperienza.

"Per essere chiari, credo che i diritti umani siano importanti, sia in Cina che negli Stati Uniti o altrove. Punto e basta".

Il centro dei Boston Celtics Enes Kanter Freedom è stato uno dei principali critici dei commenti di Palihapitiya sugli uiguri. Freedom ha recentemente cambiato il suo nome in Enes Kanter. Ha dichiarato alla CNN che il suo nuovo cognome deriva da come lo chiamano i suoi compagni di squadra.

Negli ultimi mesi, l'undicenne veterano dell'NBA ha utilizzato i social media e un abbigliamento speciale durante le partite dell'NBA per sensibilizzare e criticare il trattamento riservato dalla Cina alla comunità uigura, una minoranza musulmana dell'estremo ovest del Paese.

Secondo le stime del Dipartimento di Stato americano, dal 2017 circa due milioni di uiguri e altre minoranze etniche e religiose sono stati detenuti in campi di internamento nella regione cinese dello Xinjiang.

Ex detenuti affermano di essere stati sottoposti a un intenso indottrinamento politico, a lavori forzati, a torture e persino ad abusi sessuali. La Cina ha ripetutamente negato le accuse di abusi dei diritti umani nel Paese.

Freedom ha anche sensibilizzato l'opinione pubblica sul trattamento riservato dalla Cina al Tibet, a Taiwan e a Hong Kong e, più recentemente, ha chiesto di boicottare i Giochi olimpici invernali di Pechino del 2022 per protesta.

Interferenze esterne

I commenti di Freedom hanno suscitato una reazione in Cina, con il ritiro delle partite dei Celtics da parte del sito cinese di video streaming Tencent e la critica del governo ai commenti di Kanter.

Con una clip dei commenti di Palihapitiya, Freedom ha commentato su Twitter: "Quando [l'NBA] dice che siamo per la giustizia, non dimenticate che c'è chi vende la propria anima per soldi e affari, come (Palihapitiya) il proprietario dei Warriors, che dice 'A nessuno importa di ciò che sta accadendo agli uiguri'".

"Quando i genocidi accadono, sono persone come queste che li lasciano accadere. Vergogna!".

Visita CNN.com/sport per altre notizie, articoli e video.

Quando è stata chiesta la loro reazione ai commenti di Palihapitiya, il portavoce del Ministero degli Affari Esteri cinese Zhao Lijian ha detto in un briefing martedì: "Non ho sentito le informazioni rilevanti che avete citato. Tuttavia, quello che posso dirvi è che gli affari dello Xinjiang sono puramente interni alla Cina e non tollereremo mai alcuna interferenza esterna".

A dicembre, un tribunale indipendente con sede a Londra ha stabilito che la Cina ha commesso un genocidio contro gli uiguri e altre minoranze etniche nello Xinjiang, accusando i vertici cinesi, compreso il presidente Xi Jinping, di "responsabilità primaria" per gli atti perpetrati contro le minoranze musulmane.

Una versione precedente di questa notizia riportava erroneamente l'entità della partecipazione di Palihapitiya nella Warriors.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com