I giurati dell'Arizona volevano incriminare Trump, i pubblici ministeri li hanno esortati a non farlo.

L'interesse era abbastanza forte da spingere il procuratore capo dello stato a chiedere al grande giurì di non incriminare l'ex presidente e di presentare una presentazione PowerPoint per spiegare il suo ragionamento.

Alla fine, il grande giurì non ha emesso un'imputazione contro Trump, che era già stato accusato a livello federale per i suoi sforzi per rovesciare la legittima vittoria elettorale del 2020 di Joe Biden da parte del procuratore speciale Jack Smith e in Georgia da parte della procuratrice distrettuale di Fulton County Fani Willis.

Ma i documenti del tribunale forniscono nuovi dettagli sui secretati procedimenti del grande giurì che hanno portato ad accuse contro 18 altri, tra cui l'ex avvocato di Trump Rudy Giuliani e il suo ex capo di stato maggiore della Casa Bianca Mark Meadows, nonché informazioni sul perché Trump è stato descritto nei documenti di accusa come "co-conspiratore non incriminato 1". (Giuliani e Meadows hanno entrambi dichiarato di non colpevolezza.)

I pubblici ministeri hanno citato due motivi principali per cui il grande giurì non avrebbe dovuto accusare Trump: la mancanza di prove e una politica del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che, a loro avviso, avrebbe ostacolato le accuse contro un ex presidente.

La politica citata dai pubblici ministeri riguarda le linee guida del DOJ che limitano in che modo il governo federale può perseguire individui già accusati di crimini simili a livello statale.

Lo stato ha detto ai giurati del grande giurì che incriminare Trump sarebbe stata una "cosa grossa" e che non erano sicuri di avere "tutte le prove per processarlo in questo momento", notando che una simile impresa potrebbe richiedere uno o due anni, come mostrato nel verbale del tribunale.

"Penso che dovreste dare un peso molto grande a questa politica. E questo è il motivo per cui non l'ho raccomandata nella bozza dell'imputazione, nonostante le chiare indicazioni da parte vostra che c'è un interesse nel perseguirne una contro di lui", ha aggiunto il procuratore, riferendosi a Trump.

"Ma quella - quella è - quella è la mia analisi. Quello è il motivo per cui non la vedete", ha detto il procuratore dello stato al grande giurì. "E so che potrebbe essere deludente per alcuni di voi. Capisco. Ma è - siete - ho sentito dire oggi che abbiamo lavorato in un altro modo a causa di questa politica, e questo è dove siamo".

Gli estratti della conversazione del grande giurì sono stati inclusi come parte della risposta dello stato a una

Leggi anche: